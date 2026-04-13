مدیریت هماهنگ اقتصادی در خراسان جنوبی؛ تأمین پایدار کالا و کنترل بازار

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر ظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از اقدامات حوزه اقتصادی استان در شرایط ویژه اخیر، اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، از ابتدای شرایط خاص اخیر، جلسات مستمر تنظیم بازار در استان برگزار شد و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی از پیش انجام گرفته بود.

وی با اشاره به نقش جلسات منظم تنظیم بازار در کنترل شرایط اقتصادی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، خراسان جنوبی در سال گذشته در برخی مقاطع جزو استان‌های برتر کشور در کنترل نرخ تورم بوده و این نتیجه هماهنگی مستمر دستگاه‌ها و مدیریت استاندار است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: پس از آغاز شرایط ویژه جنگی در کشور، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شد و موضوع مدیریت تولید، توزیع و نظارت به صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گرفت.

شریعتی‌فر با بیان اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شده است، تصریح کرد: تولید در واحدهای مهم از جمله کارخانه‌های آرد به صورت سه شیفت ادامه دارد و ذخایر راهبردی استان نیز در وضعیت مطلوب و پایدار قرار گرفته است.

وی افزود: شبکه توزیع کالا در سراسر استان، حتی در دورترین نقاط روستایی، تقویت شده و با حضور فعال فرمانداران و مدیران شهرستانی، نظارت میدانی بر بازار به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح‌های تنظیم بازار گفت: توزیع میوه تنظیم بازار، کنترل قیمت مرغ و تأمین کالا در شهرستان‌های مسافرپذیر با برنامه‌ریزی دقیق انجام شد و هیچ‌گونه کمبود جدی در استان گزارش نشد.

شریعتی‌فر ادامه داد: در حوزه نظارت نیز تیم‌های محله‌محور با حضور دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات تشکیل شده و رصد مستمر بازار و قیمت‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به مدیریت تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، واردات و توزیع نهاده‌ها از مبادی مختلف انجام شده و دغدغه تولیدکنندگان در این حوزه تا حد زیادی برطرف شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه مرز خبر داد و افزود: با مدیریت میدانی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، روند تخلیه و بارگیری ناوگان در مرز تسهیل شد و تاکنون ده‌ها هزار ناوگان از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

شریعتی‌فر در پایان با قدردانی از همراهی بخش خصوصی، اصناف و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مدیریت اقتصادی استان به صورت مستمر و هماهنگ ادامه دارد و هدف اصلی، تأمین پایدار کالا، حفظ آرامش بازار و رضایتمندی مردم است.