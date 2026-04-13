۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

مدیریت هماهنگ اقتصادی در خراسان جنوبی؛ تأمین پایدار کالا و کنترل بازار

مدیریت هماهنگ اقتصادی در خراسان جنوبی؛ تأمین پایدار کالا و کنترل بازار

بیرجند- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از استمرار تأمین کالاهای اساسی، تقویت ذخایر راهبردی و کنترل بازار در استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر ظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از اقدامات حوزه اقتصادی استان در شرایط ویژه اخیر، اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، از ابتدای شرایط خاص اخیر، جلسات مستمر تنظیم بازار در استان برگزار شد و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی از پیش انجام گرفته بود.

وی با اشاره به نقش جلسات منظم تنظیم بازار در کنترل شرایط اقتصادی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، خراسان جنوبی در سال گذشته در برخی مقاطع جزو استان‌های برتر کشور در کنترل نرخ تورم بوده و این نتیجه هماهنگی مستمر دستگاه‌ها و مدیریت استاندار است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: پس از آغاز شرایط ویژه جنگی در کشور، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شد و موضوع مدیریت تولید، توزیع و نظارت به صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گرفت.

شریعتی‌فر با بیان اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شده است، تصریح کرد: تولید در واحدهای مهم از جمله کارخانه‌های آرد به صورت سه شیفت ادامه دارد و ذخایر راهبردی استان نیز در وضعیت مطلوب و پایدار قرار گرفته است.

وی افزود: شبکه توزیع کالا در سراسر استان، حتی در دورترین نقاط روستایی، تقویت شده و با حضور فعال فرمانداران و مدیران شهرستانی، نظارت میدانی بر بازار به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح‌های تنظیم بازار گفت: توزیع میوه تنظیم بازار، کنترل قیمت مرغ و تأمین کالا در شهرستان‌های مسافرپذیر با برنامه‌ریزی دقیق انجام شد و هیچ‌گونه کمبود جدی در استان گزارش نشد.

شریعتی‌فر ادامه داد: در حوزه نظارت نیز تیم‌های محله‌محور با حضور دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات تشکیل شده و رصد مستمر بازار و قیمت‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به مدیریت تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، واردات و توزیع نهاده‌ها از مبادی مختلف انجام شده و دغدغه تولیدکنندگان در این حوزه تا حد زیادی برطرف شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه مرز خبر داد و افزود: با مدیریت میدانی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، روند تخلیه و بارگیری ناوگان در مرز تسهیل شد و تاکنون ده‌ها هزار ناوگان از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

شریعتی‌فر در پایان با قدردانی از همراهی بخش خصوصی، اصناف و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مدیریت اقتصادی استان به صورت مستمر و هماهنگ ادامه دارد و هدف اصلی، تأمین پایدار کالا، حفظ آرامش بازار و رضایتمندی مردم است.

کد مطلب 6800164

