  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

کیانمهر: تزریق هدفمند کالاهای اساسی به بازار گلستان ادامه دارد

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: در راستای تنظیم بازار، اقلامی مانند شکر و سایر کالاهای اساسی از محل ذخایر موجود به‌صورت مستمر در حال توزیع و تزریق به بازار استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: در دوره اخیر اقدامات مؤثری در حوزه تأمین و توزیع اقلام اساسی از جمله تخصیص آرد انجام شده است.

وی افزود: اگرچه در برخی مقاطع، کمبودهایی مانند شکر در بازار احساس شده، اما ذخایر کافی از این اقلام در انبارها وجود دارد و بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، این کالاها به‌تدریج در حال تزریق به بازار هستند.

کیانمهر با تأکید بر پایداری زنجیره تأمین در استان ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی در گلستان وجود ندارد و تمامی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه به میزان کافی کالا در اختیار دارند.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند بدون نگرانی نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند، چرا که روند تأمین و توزیع کالاها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

کد مطلب 6800339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها