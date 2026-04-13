کیانمهر: تزریق هدفمند کالاهای اساسی به بازار گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: در دوره اخیر اقدامات مؤثری در حوزه تأمین و توزیع اقلام اساسی از جمله تخصیص آرد انجام شده است.

وی افزود: اگرچه در برخی مقاطع، کمبودهایی مانند شکر در بازار احساس شده، اما ذخایر کافی از این اقلام در انبارها وجود دارد و بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، این کالاها به‌تدریج در حال تزریق به بازار هستند.

کیانمهر با تأکید بر پایداری زنجیره تأمین در استان ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی در گلستان وجود ندارد و تمامی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه به میزان کافی کالا در اختیار دارند.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند بدون نگرانی نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند، چرا که روند تأمین و توزیع کالاها به‌صورت مستمر در حال انجام است.