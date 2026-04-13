استاندار تهران: پایتخت آماج ۶۰۰ حمله بود؛۴۰ هزار خانه آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در نشست با آلکسی ددوف، سفیر فدراسیون روسیه در تهران که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در سال‌های اخیر انجام شد، امضای معاهده مشارکت راهبردی تهران و مسکو بود که نشان‌دهنده عزم و اراده جدی دو کشور برای همکاری‌های بلندمدت است.

وی افزود: همچنین موضوع تجارت آزاد، از دیگر زمینه‌های مهم همکاری میان دو کشور است که امروز آثار آن را در حوزه بازرگانی و تجارت به‌خوبی مشاهده می‌کنیم. معاهدات اخیر، به‌ویژه تفاهم‌نامه‌های مرتبط با تجارت آزاد، نتایج مثبتی در مناسبات اقتصادی ایران و روسیه بر جای گذاشته است.

استاندار تهران با اشاره به جایگاه ویژه پایتخت در اقتصاد ملی گفت: تهران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی کشور، در حوزه‌های پولی و مالی، صنعت، تجارت و لجستیک، نقشی محوری دارد. با توجه به ظرفیت‌های ارزشمندی که در تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، علاقه‌مند هستیم در ذیل معاهده مشارکت راهبردی، نقشه راه استانی نیز تدوین شود تا بتوانیم همکاری‌های مشترک را در ابعاد مختلف با کشور دوست و برادر روسیه، به‌ویژه شهر مسکو و سایر استان‌های این کشور، توسعه دهیم.

معتمدیان ادامه داد: در حوزه دانش‌بنیان نیز تهران از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که ۵۲ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در استان تهران مستقر هستند. وجود دانشگاه‌های مادر و تخصصی و همچنین حضور نخبگان علمی، بستر مناسبی را برای توسعه همکاری‌ها در این بخش فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مدیریت شهری افزود: در زمینه‌های لجستیک، حمل‌ونقل شهری، مدیریت هوشمند شهری، مدیریت هوا و مقابله با آلودگی هوا، نیازمند همکاری‌های مشترک با طرف روسی هستیم. شهر تهران با توجه به تردد میلیون‌ها خودرو و موتورسیکلت، با مسائل و چالش‌هایی مواجه است که بهره‌گیری از تجربیات و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند در رفع آن‌ها مؤثر باشد.

استاندار تهران با اشاره به موقعیت راهبردی این استان گفت: تهران شاهراه ارتباطی کشور به شمار می‌رود و از نظر جاده‌ای، ریلی و نیز برخورداری از فرودگاه‌های بین‌المللی، جایگاه مهمی در شبکه ارتباطی کشور دارد. در این زمینه اقدامات خوبی در سطح ملی آغاز شده و در استان تهران نیز آمادگی لازم برای توسعه این همکاری‌ها وجود دارد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: در روزهای گذشته، حدود ۶۰۰ نقطه در استان تهران هدف اصابت موشک‌ها و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی این رژیم و آمریکا، بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی مردم در سطح استان تهران، به‌ویژه در شهر تهران، دچار آسیب و خسارت شد و صدها نفر از شهروندان غیرنظامی، از جمله زنان، کودکان و دانش‌آموزان، به شهادت رسیدند.

عضو هیات دولت تصریح کرد: این حملات برخلاف همه معاهدات بین‌المللی، مراکز آموزشی، درمانی، ورزشی، تاریخی و حتی موزه‌ها را نیز هدف قرار داد و خسارات جدی به این اماکن وارد شد. این اقدامات، مصداق روشن جنایت جنگی است، اما متأسفانه شاهد سکوت معنادار کشورهای غربی و جامعه بین‌الملل در برابر این جنایات هستیم.

استاندار تهران خطاب به سفیر روسیه گفت: یکی از درخواست‌های ما این است که جنابعالی از اماکن غیرنظامی و مراکزی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، بازدید کنید تا زمینه برای تبیین واقعیت‌ها و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا فراهم شود.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای حملات و عملیات‌هایی که علیه تهران انجام شد، این شهر همچنان زنده، پویا و در جریان عادی زندگی است. این مسئله نشان‌دهنده توان بالای دولت و ارکان مختلف نظام در خدمت‌رسانی به مردم است. تلاش شد در حوزه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و سایر نیازهای عمومی، خدمات به‌صورت شبانه‌روزی ارائه شود و هیچ‌گونه کمبودی برای مردم ایجاد نشود.