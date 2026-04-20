۱۹ واحد مسکونی در میدان رسالت تخریب و تمام ساکنان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، صبح دوشنبه، در بازدید از مناطق آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم در میدان رسالت، ضمن اعلام این خبر گفت: در یک مجتمع ۱۹ واحدی، متأسفانه تمامی ساکنان به شهادت رسیده‌اند. این محله مسکونی بیش از ۱۳۰۰ واحد آسیب دیده که شماری از مردم بی‌گناه به شهادت رسیدند، تعدادی از کودکان و بزرگسالان نیز مصدوم یا قطع عضو شدند.

وی افزود: این جنایت‌ها بخشی از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی در جنگ ۴۰ روزه علیه غیرنظامیان است. ما امروز از سفرا، کارداران و خبرنگاران داخلی و بین‌المللی دعوت کردیم تا از نزدیک شاهد این فاجعه باشند.

استاندار تهران با اشاره به ابعاد تخریب‌ها تصریح کرد: چهار مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی و پلاک ۱۲ به عنوان سند جنایت دشمن صهیونیستی شناسایی شده است. مجموعاً بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی مردم عادی آسیب دیده است.

معتمدیان در پایان با تأکید بر سکوت معنادار کشورهای غربی خاطرنشان کرد: علیرغم همه معاهدات و پروتکل‌های بین‌المللی که اقدام علیه مراکز غیرنظامی را جنایت جنگی می‌داند، متأسفانه شاهد سکوت غرب هستیم. امیدواریم بازدیدهای میدانی امروز این سکوت را بشکند و جنایت‌ها به جهان مخابره شود.