به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اشاره به حملات جنگندههای دشمن به مراکز درمانی و بهداشتی استان اظهار کرد: این حملات خسارتهای زیادی به بخشهای غیرنظامی در سطح استان تهران وارد کرده است.
وی با بیان اینکه اقدام آمریکا در هدف قرار دادن مراکز درمانی، آموزشی، مذهبی و تاریخی برخلاف تمام معاهدات بینالمللی است، افزود: انجام عملیات نظامی بر اساس پروتکلهای بینالمللی، جنایت جنگی محسوب میشود اما متأسفانه شاهد سکوت عجیبی در مجامع بینالمللی هستیم.
استاندار تهران ابراز امیدواری کرد که با حضور عزیزان در جلسات، جزئیات بیشتری از این حملات به دست آید و شاهد مواضع شفاف و روشن در حمایت از حقوق بشر باشیم.
معتمدیان از تشکیل «ستاد بازسازی و نوسازی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور خبر داد و تصریح کرد: در شهرهای بالای یک میلیون نفر، بازسازی بر عهده شهرداریها و در مابقی مناطق بر عهده بنیاد مسکن است، ارزیابی خسارت واحدهای مسکونی و تجاری به تدریج انجام خواهد شد.
وی با اشاره به حمله به یک بیمارستان فعال در تهران، خاطرنشان کرد: این مرکز درمانی که مشغول خدمترسانی به بیماران بوده، مورد هجمه دشمن قرار گرفته و خسارتهای جدی به آن وارد شده و تخلیه گردیده است.
استاندار تهران تأکید کرد: علاوه بر مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مذهبی و تاریخی نیز مورد هجمه قرار گرفتهاند و بیش از ۵۷ مرکز تاریخی در سطح استان تهران که در یونسکو ثبت شده یا دارای ثبت ملی هستند، دچار خسارت شدهاند.
معتمدیان در پایان اظهار داشت: تلاش ما این است که با سفر نمایندگان کشورهای مختلف، مجامع بینالمللی، خبرنگاران و رسانههای جهانی، بخشی از این جنایتها را منعکس کنیم.
