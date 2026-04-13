به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر بر ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی برای ارتقای کیفیت آموزشی تأکید کرد.

فرماندار دیّر خواستار آن شد که مدیر آموزش و پرورش از تجربه و دیدگاه‌های کارشناسی پیشکسوتان، معلمان، فرهنگیان و اولیا استفاده کند و از ظرفیت شورای آموزش و پرورش به‌عنوان یک اتاق فکر واقعی استفاده کند.

وی پیشنهاد داد: شهرداران شهرستان، خیابان‌ها، میادین یا اماکنی را به نام شهدای دانش‌آموز و معلم از جمله شهدای اقتدار، جنگ رمضان و شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب نامگذاری کنند.

وی این اقدام را از راهکارهای مؤثر در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دانست و خواستار اقدام شهرداری‌ها و شوراهای شهر در این زمینه شد.

سجادی با اشاره به فداکاری‌های معلمان در بزنگاه‌های مختلف، از جمله جنگ‌ها و حوادث، بر ضرورت روایت‌گری این فداکاری‌ها تأکید کرد.

وی یادآور شد: برخی معلمان برای نجات دانش‌آموزان در حوادث آتش‌سوزی با ایثار به دل آتش زده‌اند و این رشادت‌ها باید برای نسل‌های آینده تبیین شود.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود، سالروز شهادت استاد مطهری را فرصت ارزشمندی برای بازاندیشی در جایگاه معلم و تکریم مقام شهدای معلم و دانش‌آموز دانست و تأکید کرد: این موضوع باید در برنامه‌های مناسبتی لحاظ شود. شهرداران، دهیاران و روسای دستگاه‌های اجرایی با همکاری نهادهای آموزشی، برنامه‌های هفته معلم را در شهرها و روستاها به‌صورت شایسته برگزار کنند.

فرماندار دیّر با اشاره به تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا گفت: هرچند آموزش حضوری جایگزین‌ناپذیر است، اما بهره‌گیری از تجارب آموزش آنلاین و آفلاین و نظارت برای تضمین کیفیت آموزشی ضروری است.

سجادی از پیگیری برای رفع مشکلات سرمایشی سالن‌های امتحانات نهایی و کنکور و همچنین توجه به برگزاری کلاس‌های جبرانی، تقویتی و رفع اشکال خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به روند انتخابات ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد: همه فرایندها طبق زمان‌بندی وزارت کشور در شهرستان انجام شده و جنگ ۱۲ روز و جنگ اخیر نیز موجب وقفه در مراحل اجرا نشده است.

فرماندار شهرستان دیّر گفت: دوره تبلیغات انتخاباتی از ۳ تا ۹ اردیبهشت خواهد بود و باید زمینه حضور گسترده و باشکوه مردم در انتخابات فراهم شود.

سجادی به حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه در حمایت از نظام اسلامی و مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان اشاره و از آنان قدردانی کرد.