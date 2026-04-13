۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی رضوی در روز ۲۵ فروردین

مشهد- مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی،تاریخی و موزه‌های خراسان رضوی در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه اداره کل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، طبق روال هر سال، سال‌روز شهادت امام جعفر صادق (ع) تمامی مجموعه‌های فرهنگی وتاریخی و موزه‌های زیر مجموعه در سراسر کشور تعطیل است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی و موزه هایی استان خراسان رضوی از جمله فردوسی، نادری، موزه بزرگ خراسان، خیام و عطار نیشابوری ، کاروانسرای عباسی و شادیاخ نیشابور و ... تعطیل است.

