نیشابور به استقبال روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیشابور ابرشهر ایران که مفتخر به میقات الرضا علیه السلام و محل نشر حدیث شریف سلسلة الذهب است و به عنوان شناسنامه فرهنگی ایران و جهان شناخته می‌شود و با وجود شخصیت های تمدن ساز و وارسته همچون حکیم عمر خیام نیشابوری توانسته‌ایم تصویری روشن برای نسل های حاضر و آینده ایجاد نماییم و این ابرشهر گوهرهای دردانه ای را در دامن خویش پرورش داده که موجب معرفی ایران اسلامی به جهان در طول قرون و اعصارشده‌اند.

فرماندار نیشابور افزود: روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ بعد از ظهر نمایشگاه گروهی نقاشی «بومهای کوچک، رویاهای بزرگ» در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا می گردد و همایش از فردوسی تا خیام ساعت ۱۷:۳۰ بعد ازظهر در محل سالن دبیرستان ماندگار خیام نیشابور توسط اداره آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی بیان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۷:۳۰ صبح مراسم زنگ خیام با عنوان «آفتاب صبح نیشابور» در دبیرستان خیام برگزار خواهد شد و ساعت ۸:۳۰ صبح پنجمین جشنواره و نهمین همایش روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری با حضور اندیشمندان و خیام شناسان در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه نیشابور برگزار می‌گردد.

دونده خاطرنشان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح نمایشگاه گروهی عکس مفهومی از اندیشه و تفکرات خیام و برپایی کارگاه مستند سازی فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در باغ خیام برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور عنوان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ بعد از ظهر گلباران آرامگاه در باغ و آرامگاه خیام نیشابوری با حضور مسئولین و مردم برگزار می شود.

وی اظهار کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۵ بعدازظهر ویژه برنامه فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابوری همراه با برگزاری کارگاهای فرهنگی و هنری خوشنویسی، پیکرتراشی، سفال،نقاشی، نگارگری و فیروزه تراشی باغ مصفای آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری برگزار می شود.

دونده بیان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اکران آسمان نما ویژه همشهریان نیشابوری در محل افلاک نمای خیام نیشابوری برگزار و ساعت ۱۷ بعد از ظهر همایش علمی خیام نیشابوری بصورت وبینار توسط دانشگاه فرهنگیان نیشابور برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور تاکید کرد: همچنین مسابقه کتابخوانی خیام در سطح کتابخانه های عمومی توسط اداره کتابخانه های عمومی نیشابور و نشست «خیام و سلامت روان» توسط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فراخوان تولید پادکست فرهنگی روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسه آموزش عالی عطار و انجمن کتاب پرواز سیمرغ نیشابور منتشر شد.

دونده افزود: برگزاری مسابقات دانش آموزی جلوه های ریاضی نیز توسط خانه ریاضیات دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ بعد از ظهر و همچنین مسابقه شطرنج جام خیام توسط هیات شطرنج نیشابور روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ بعد از ظهر در محل آرامگاه خیام برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور اظهار کرد: تولیدات محتوایی سمعی و بصری شامل تیزر، نماهنگ و موشن گرافی توسط دفتر انجمن سینمای جوانان ایران نیشابور در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

وی گفت: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح مسابقه ادبی چله چارانه (حفظ رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری) توسط اداره آموزش و پرورش نیشابور در محل تالار مرکز رفاهی خیام اجرا می گردد.

دونده اظهار کرد: برگزاری مسابقه نقاشی جلوه های ریاضی در قالب کاریکاتور،ضرب المثل و نقاشی‌های خطی ریاضی و همچنین مسابقه خانوادگی ریاضی توسط خانه ریاضیات نیشابور برگزار می شود.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: نمایش« لالایی صبا» کاری از بسیج دانشجویی شهرستان نیشابور و سخنرانی خیام شناسان مطرح کشور در تجمعات شبانه مردم ولایت مدار و شهید پرور در سطح شهر نیشابور اجرا خواهد شد.