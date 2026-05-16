  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

نیشابور به استقبال روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری می رود

نیشابور به استقبال روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری می رود

نیشابور- فرماندار نیشابور از برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیشابور ابرشهر ایران که مفتخر به میقات الرضا علیه السلام و محل نشر حدیث شریف سلسلة الذهب است و به عنوان شناسنامه فرهنگی ایران و جهان شناخته می‌شود و با وجود شخصیت های تمدن ساز و وارسته همچون حکیم عمر خیام نیشابوری توانسته‌ایم تصویری روشن برای نسل های حاضر و آینده ایجاد نماییم و این ابرشهر گوهرهای دردانه ای را در دامن خویش پرورش داده که موجب معرفی ایران اسلامی به جهان در طول قرون و اعصارشده‌اند.

فرماندار نیشابور افزود: روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ بعد از ظهر نمایشگاه گروهی نقاشی «بومهای کوچک، رویاهای بزرگ» در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا می گردد و همایش از فردوسی تا خیام ساعت ۱۷:۳۰ بعد ازظهر در محل سالن دبیرستان ماندگار خیام نیشابور توسط اداره آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی بیان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۷:۳۰ صبح مراسم زنگ خیام با عنوان «آفتاب صبح نیشابور» در دبیرستان خیام برگزار خواهد شد و ساعت ۸:۳۰ صبح پنجمین جشنواره و نهمین همایش روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری با حضور اندیشمندان و خیام شناسان در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه نیشابور برگزار می‌گردد.

دونده خاطرنشان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح نمایشگاه گروهی عکس مفهومی از اندیشه و تفکرات خیام و برپایی کارگاه مستند سازی فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در باغ خیام برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور عنوان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ بعد از ظهر گلباران آرامگاه در باغ و آرامگاه خیام نیشابوری با حضور مسئولین و مردم برگزار می شود.

وی اظهار کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۵ بعدازظهر ویژه برنامه فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابوری همراه با برگزاری کارگاهای فرهنگی و هنری خوشنویسی، پیکرتراشی، سفال،نقاشی، نگارگری و فیروزه تراشی باغ مصفای آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری برگزار می شود.

دونده بیان کرد: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اکران آسمان نما ویژه همشهریان نیشابوری در محل افلاک نمای خیام نیشابوری برگزار و ساعت ۱۷ بعد از ظهر همایش علمی خیام نیشابوری بصورت وبینار توسط دانشگاه فرهنگیان نیشابور برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور تاکید کرد: همچنین مسابقه کتابخوانی خیام در سطح کتابخانه های عمومی توسط اداره کتابخانه های عمومی نیشابور و نشست «خیام و سلامت روان» توسط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فراخوان تولید پادکست فرهنگی روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسه آموزش عالی عطار و انجمن کتاب پرواز سیمرغ نیشابور منتشر شد.

دونده افزود: برگزاری مسابقات دانش آموزی جلوه های ریاضی نیز توسط خانه ریاضیات دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ بعد از ظهر و همچنین مسابقه شطرنج جام خیام توسط هیات شطرنج نیشابور روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ بعد از ظهر در محل آرامگاه خیام برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور اظهار کرد: تولیدات محتوایی سمعی و بصری شامل تیزر، نماهنگ و موشن گرافی توسط دفتر انجمن سینمای جوانان ایران نیشابور در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

وی گفت: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح مسابقه ادبی چله چارانه (حفظ رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری) توسط اداره آموزش و پرورش نیشابور در محل تالار مرکز رفاهی خیام اجرا می گردد.

دونده اظهار کرد: برگزاری مسابقه نقاشی جلوه های ریاضی در قالب کاریکاتور،ضرب المثل و نقاشی‌های خطی ریاضی و همچنین مسابقه خانوادگی ریاضی توسط خانه ریاضیات نیشابور برگزار می شود.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: نمایش« لالایی صبا» کاری از بسیج دانشجویی شهرستان نیشابور و سخنرانی خیام شناسان مطرح کشور در تجمعات شبانه مردم ولایت مدار و شهید پرور در سطح شهر نیشابور اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6831211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها