دیپلمات سابق آمریکا خطاب به ترامپ: شکست را بپذیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ریچارد استنگل، دیپلمات سابق آمریکا (در دولت باراک اوباما) و تحلیلگر نشریه تایم در مطلبی در شبکه های اجتماعی نوشت: اوربان (ویکتور اوربان، نخست‌ وزیر کنونی مجارستان) با وجود تمام گرایش‌ های اقتدارگرایانه‌ اش، در نهایت کار درست را انجام داد: شکست در انتخابات را پذیرفت، اتهامات دروغین مبتنی بر تقلب را مطرح نکرد، با حریفش تماس گرفت و به او تبریک گفت.

دیپلمات سابق آمریکا سپس ادامه داد: این درسی است که محافظه‌ کاران آمریکایی باید از ویکتور اوربان بگیرند.

این در حالیست که به اذعان صاحب نظران جهان، پس از حدود ۴۰ روز تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، واشنگتن نتوانست به اهداف پیشتر اعلام شده خود علیه تهران دست یابد.