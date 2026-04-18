لوکاشنکو: آمریکا دیگر قدرت برتر مطلق جهان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس اظهار داشت که آینده‌ای که در آن آمریکا ناچار شود منافع دیگر کشورها را رعایت کند، چندان دور نیست.

وی درباره شکست واشنگتن در جنگ علیه تهران افزود: تحولات اخیر در غرب آسیا نشان داد ظرفیت های آمریکا نامحدود نیست و این کشور قدرت برتر مطلق نیست.

آمریکا با تصور سقوط سه روزه جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد اما پس از مقاومت نیروهای مسلح و مردم و بسته شدن تنگه هرمز، تسلیم قدرت تهران شد. ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح ۱۰ بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح ۱۰ ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.