تاکید فرماندار عسلویه بر تقویت سرمایه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با گرامیداشت یاد و نام شهدای معزز بویژه قائد شهید امت و با آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: از مردم آگاه، متدین و بصیر شهرستان که در ۴۳ شب گذشته به ویژه در مراسم چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشأن، حضوری باشکوه و حماسی داشتند تقدیر می‌کنم.

وی با اشاره به وحدت و یکپارچگی مردم و حضورشان در میدان افزود: این حضور، علاوه بر اعلام تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، نمایش وحدت و انسجام ملی است که پشتوانه محکمی برای خدمتگزاران مردم در عرصه‌های اجرایی و نیز نیروهای غیور مسلح کشورمان است.

فرماندار عسلویه خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده و بر این باور هستم تا با تبیین شعار سال و تأکید به مدیران شهرستان در این راستا بر لزوم اقدامات عملی برای تحقق این شعار همت و تلاش مضاعف داشته باشند.

پاسالار با اشاره به دستورات وزیر کشور درخصوص تقویت سرمایه اجتماعی افزود: تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت نشان از اهمیت نقش مهم مردم در جامعه دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی با اقدامات عملی، این سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و زمینه‌ساز پیشرفت پایدار شهرستان در تمامی حوزه‌ها خواهد بود.

