۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

تاکید فرماندار عسلویه بر تقویت سرمایه اجتماعی

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم امسال در سطح شهرستان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با گرامیداشت یاد و نام شهدای معزز بویژه قائد شهید امت و با آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: از مردم آگاه، متدین و بصیر شهرستان که در ۴۳ شب گذشته به ویژه در مراسم چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشأن، حضوری باشکوه و حماسی داشتند تقدیر می‌کنم.

وی با اشاره به وحدت و یکپارچگی مردم و حضورشان در میدان افزود: این حضور، علاوه بر اعلام تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، نمایش وحدت و انسجام ملی است که پشتوانه محکمی برای خدمتگزاران مردم در عرصه‌های اجرایی و نیز نیروهای غیور مسلح کشورمان است.

فرماندار عسلویه خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده و بر این باور هستم تا با تبیین شعار سال و تأکید به مدیران شهرستان در این راستا بر لزوم اقدامات عملی برای تحقق این شعار همت و تلاش مضاعف داشته باشند.

پاسالار با اشاره به دستورات وزیر کشور درخصوص تقویت سرمایه اجتماعی افزود: تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت نشان از اهمیت نقش مهم مردم در جامعه دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی با اقدامات عملی، این سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و زمینه‌ساز پیشرفت پایدار شهرستان در تمامی حوزه‌ها خواهد بود.

فرماندار عسلویه تقویت سرمایه اجتماعی و لزوم اقدامات عملی برای تحقق شعار راهبردی سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که می بایست با همت و تلاش مضاعف مسئولان و همراهی مردم محقق شود.

