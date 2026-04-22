فرماندار عسلویه: وحدت ملی موجب افزایش قدرت نیروهای مسلح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار چهارشنبه شب در مراسم بزرگداشت شهادت قائد امت و فرماندهان جنگ رمضان که به همت مرکز اسلامی استان بوشهر در شهر نخل تقی برگزار شد، اظهار کرد: دولت تلاش کرد تا مردم با هیچ کمبودی روبرو نشوند و شاهد بودیم کالاهای اساسی به راحتی در اختیار مردم بود.

فرماندار عسلویه افزود: در این جنگی که دشمن آمریکایی - صهیونی بر کشور تحمیل کردند دست برتر با نیروهای مسلح کشورمان بود و حضور مردم در خیابان از همه گروه‌ها، اقشار و سلایق همان وحدت ملی است که رهبر معظم انقلاب در شعار سال نام گذاری کردند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی، سه مولفه اساسی است که راهگشای مسایل کشور خواهد بود و همه تلاش خواهند کرد وحدت ملی را در جامعه عینیت ببخشند.

فرماندار عسلویه بر وحدت ملی و اقتدار نیروهای مسلح در برابر تهدیدات تأکید ورزید.

پاسالار همچنین از نقش علما در تقویت انسجام جامعه و از حضور مردم بیش از ۵۰ شب در خیابان‌ها در حمایت از نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب و به خونخواهی از رهبر شهید قدردانی کرد و از همه مردم دعوت کرد این مسیر را تا پیروزی نهایی ادامه دهند.

این مراسم با حضور علمای اهل سنت و اقشار مختلف مردم برگزار شد.