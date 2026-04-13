به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: «بنابر اطلاع منابع آگاه تعدادی از کارمندان ادارات مختلف استان لرستان که در ایام جنگ رمضان اقدام به مزدوری برای شبکه‌های معاند و یا وطن فروشی نموده‌اند در روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند.

این کارمندان از ادارات مختلف استان از جمله دانشگاه لرستان، اداره نوسازی و مدارس، سازمان امور مالیاتی، دانشگاه علوم پزشکی، افرادی در سازمان نظام مهندسی و برخی فرهنگیان و همچنین ادارات دیگر استان شاغل بوده‌اند.

این کارمندان اغلب بر اساس گزارشات مردمی و همچنین داده‌های نهادهای امنیتی مبنی بر وطن فروشی دستگیر و با آنها برخورد لازم صورت گرفته و تحویل دستگاه قضا شده‌اند.

در همین راستا دستگاه‌های امنیتی و قضایی اعلام نموده‌اند که ضربه به افراد مذکور تا نابودی کامل شبکه‌های متصل به دستگیرشدگان ادامه خواهد داشت و با افراد ضدانقلاب در هر جایگاهی هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد پذیرفت و ضوابط رسیدگی به پرونده‌ها تابع مناسبات و قواعد حاکم در شرایط جنگی می‌باشد.

از هم‌استانی های عزیز تقاضا می‌شود هرگونه تحرکات و اقدام مشکوک را به صورت تلفنی در هر ساعت از شبانه‌روز به وزارت اطلاعات با شماره ۱۱۳، سازمان اطلاعات سپاه ۱۱۴، سازمان اطلاعات پلیس ۱۱۶ گزارش دهند.»