۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

دستبندپلیس بردستان ۴۶سارق سابقه دار در علی آبادکتول

علی اباد-فرمانده انتظامی علی‌آباد کتول از دستگیری ۴۶سارق سابقه دار و کشف اموال مسروقه درشهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: به منظورپیشگیری از سرقت،اجرای طرح مقابله باسرقت دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و شگردهای پلیسی و با هماهنگی مراجع قضائی تعداد۴۶سارق شناسایی وطی چند عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیرشدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال سرقتی کشف و در ادامه تحقیقات، متهمان به ارتکاب سرقت های دیگر نیز اعتراف که پرونده برای رسیدگی نهایی به مرجع قضائی ارسال شد.

نوروزی اظهار کرد: شهروندان هرگونه مورد مشکوک در اطراف منازل و معابر را از طریق تلفن۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6800351

