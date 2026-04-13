دستبند پلیس بر دستان سه گروگانگیر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در شهرستان رودان و متواری شدن متهمان، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان با اقدامات فنی و اطلاعاتی و همکاری میدانی پلیس آگاهی استان، یکی از آدم ربایان را شناسایی و با تشکیل تیمی به محل اختفا وی در شهرستان جیرفت استان کرمان اعزام شدند.

سرهنگ تیمور دولتیاری ادامه داد: در دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه در شهرستان‌های جیرفت و رودان سه نفر از گروگانگیران در مخفیگاه‌های خود دستگیر شدند که در بازجویی‌های فنی به عمل آمده به ربایش فرد ربوده شده اعتراف کردند که با تلاش‌های صورت گرفته فرد ربوده شده آزاد و در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.

وی افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و تلاش ماموران برای دستگیری دیگر متهمان آدم ربایی ادامه دارد.