دستگیری عامل تأمین VPN برای عناصر جاسوسی در تهران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند فردی را که اقدام به تأمین و تحویل VPN برای عناصر جاسوسی میکرد، شناسایی و دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش، متهم با ایفای نقش بهعنوان فردی معتمد برای این عناصر، نیازهای ارتباطی و زیرساختی آنها را در حوزه اینترنت و شبکه تأمین میکرده است.
بررسیها نشان میدهد این فرد با ایجاد و توزیع بسترهای ارتباطی خاص، امکان دسترسی امن به اینترنت بینالملل را برای افراد مشخصی فراهم کرده و بهصورت غیرمستقیم در تسهیل ارتباطات آنها نقش داشته است.
در جریان عملیات پلیس، مستندات و شواهد قابل توجهی از فعالیتهای متهم به دست آمده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی همچنان ادامه دارد.
گزارشها حاکی است برخی اقدامات این فرد، بهدلیل ناآگاهی از تبعات امنیتی، زمینه سوءاستفاده عناصر بیگانه را فراهم کرده و به بروز خسارات جدی منجر شده است.
مقامات انتظامی ضمن هشدار نسبت به عواقب قانونی و امنیتی چنین اقدامات، تأکید کردند هرگونه همکاری در ایجاد بسترهای ارتباطی غیرمجاز میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
نظر شما