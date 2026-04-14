۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

دستگیری عامل تأمین VPN برای عناصر جاسوسی در تهران+ فیلم

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با فراهم‌سازی بستر ارتباطی و ارائه VPN، در تأمین ارتباطات اینترنتی عناصر جاسوسی نقش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند فردی را که اقدام به تأمین و تحویل VPN برای عناصر جاسوسی می‌کرد، شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش، متهم با ایفای نقش به‌عنوان فردی معتمد برای این عناصر، نیازهای ارتباطی و زیرساختی آن‌ها را در حوزه اینترنت و شبکه تأمین می‌کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با ایجاد و توزیع بسترهای ارتباطی خاص، امکان دسترسی امن به اینترنت بین‌الملل را برای افراد مشخصی فراهم کرده و به‌صورت غیرمستقیم در تسهیل ارتباطات آن‌ها نقش داشته است.

در جریان عملیات پلیس، مستندات و شواهد قابل توجهی از فعالیت‌های متهم به دست آمده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی همچنان ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی است برخی اقدامات این فرد، به‌دلیل ناآگاهی از تبعات امنیتی، زمینه سوءاستفاده عناصر بیگانه را فراهم کرده و به بروز خسارات جدی منجر شده است.

مقامات انتظامی ضمن هشدار نسبت به عواقب قانونی و امنیتی چنین اقدامات، تأکید کردند هرگونه همکاری در ایجاد بسترهای ارتباطی غیرمجاز می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.

    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اینترنت ها رو وصل کنین که خبری از اینجور «جنایت» ها نباشه
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      افرادمزدور رو دستگیر کنند

