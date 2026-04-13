  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

تزریق ۱۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی استان ایلام

تزریق ۱۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی استان ایلام

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام از تزریق ۱۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،رضا دارابی عصر دوشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام اظهار کرد: با حمایت و پیگیری استانداری ایلام، مبلغ ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صندوق وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک مسکن برای تکمیل نهایی واحدهای آماده تحویل نهضت ملی مسکن استان اختصاص داده شد.

وی افزود: بنیاد مسکن و راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع در بهره‌برداری از ۳۵۰ واحد آماده تکمیل نهضت ملی در سطح استان به عمل آورند.

معاون عمرانی استاندار ایلام تاکید کرد: در راستای تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، متقاضیان محترم نسبت به پرداخت مبالغ اعلام شده توسط بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در اسرع وقت اقدام کنند.

دارابی گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی دولت مبنی بر خانه دار شدن مردم و در راستای صرفه‌جویی در هزینه ها، همکاری و همراهی مردم در پرداخت به موقع سهم آورده‌ باعث تسریع در تحویل واحدها در موعد مقرر می‌شود.

کد مطلب 6800359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها