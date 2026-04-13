به گزارش خبرنگار مهر،رضا دارابی عصر دوشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام اظهار کرد: با حمایت و پیگیری استانداری ایلام، مبلغ ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صندوق وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک مسکن برای تکمیل نهایی واحدهای آماده تحویل نهضت ملی مسکن استان اختصاص داده شد.

وی افزود: بنیاد مسکن و راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع در بهره‌برداری از ۳۵۰ واحد آماده تکمیل نهضت ملی در سطح استان به عمل آورند.

معاون عمرانی استاندار ایلام تاکید کرد: در راستای تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، متقاضیان محترم نسبت به پرداخت مبالغ اعلام شده توسط بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در اسرع وقت اقدام کنند.

دارابی گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی دولت مبنی بر خانه دار شدن مردم و در راستای صرفه‌جویی در هزینه ها، همکاری و همراهی مردم در پرداخت به موقع سهم آورده‌ باعث تسریع در تحویل واحدها در موعد مقرر می‌شود.