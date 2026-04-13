تسهیل بازگشت جوانان به روستاهای استان سمنان؛ بنیاد مسکن ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر دوشنبه در دیدار مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در دفتر خود فعالیت های این نهاد را پراهمیت و با ارزش خواند و بیان کرد: اولاً تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دستور شخص حضرت امام خمینی(ره) و دوما حمایت این بنیاد از اقشار کم‌درآمد، دو علت مهم در ارزشمند بودن کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نه یک اداره، بلکه کارگاه جهادی ساخت مسکن در کشور نامید و اظهار کرد: پیگیری‌ها و دقت نظر مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در انجام پروژه‌های ساختمانی، با کیفیت مطلوب، یکی از نقاط قوت این بنیاد است؛ مواردی در استان و کشور موجود است که با وجود طول عمر بالای ساختمان، به جهت حساسیت بالا در هنگام ساخت و عدم بکارگیری مصالح بی‌کیفیت، همچنان مردم در حال استفاده از آن هستند.

امام جمعه سمنان گفت: به استناد آیهات الهی فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مصادیق قرض به خدا محسوب می‌شود و خداوند به کار بنیاد مسکن اجر و پاداش چند برابر اعطا خواهد کرد و البته این فعالیت‌ها، با جهاد در راه خدا نیز شباهت‌هایی دارد.

مطیعی با بیان اینکه برخی جوانان برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها دغدغه‌هایی از جمله موضوعات مرتبط با دریافت یا الحاق زمین دارند، تصریح کرد: باید تمهیداتی توسط بنیاد مسکن و دیگر دستگاه‌های مرتبط اندیشیده شود تا جوانانی که مایل به بازگشت از شهرها به روستاهای خود هستند، در مقایسه با افراد غیرساکن در روستاها در اولویت اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن قرار گیرند.

وی در پایان با یادآوری اهمیت پویایی و رونق اقتصاد روستاها خاطرنشان کرد: اگر مسیر بازگشت جوانان مهاجرت کرده به شهرها به روستای خود تسهیل شود، شاهد پویایی بیش از پیش اقتصاد روستا، به خصوص در موضوعات کشاورزی، قالیبافی و برخی تولیدات دیگر خواهیم بود.