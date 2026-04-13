استاندار قم: بیش از ۲۲۰۰ واحد مسکونی در حملات اخیر آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه دوشنبه در گفتوگویی خبری شبکه قم با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از حملات اخیر در استان قم، اظهار کرد: در جریان این حوادث، بیش از ۲۲۰۰ واحد مسکونی در مناطق مختلف استان دچار خسارت شدهاند که میزان آسیبها در آنها متفاوت بوده است.
وی با اشاره به دستهبندی خسارتهای واردشده افزود: حدود هزار واحد از این تعداد، دچار آسیبهای سطحی و ظاهری از جمله شکستگی شیشهها، آسیب به درها و پنجرهها و خسارتهای مشابه شدهاند که بخش قابل توجهی از این موارد در اولویت ترمیم فوری قرار گرفته است.
استاندار قم با بیان اینکه عملیات بازسازی با سرعت مناسب در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ واحد مسکونی بازسازی شده که از این میان، عملیات مرمت و تکمیل حدود ۱۰۰ واحد بهطور کامل به پایان رسیده و مالکان توانستهاند مجدداً از این واحدها استفاده کنند.
بهنامجو ادامه داد: در کنار واحدهای نیازمند مرمت، ۲۷ واحد مسکونی نیز به دلیل شدت خسارتها نیازمند احداث کامل و ساخت مجدد هستند که برنامهریزی لازم برای آغاز و تسریع این روند انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه حجم خسارتها در واحدهای مختلف یکسان نیست، گفت: برخی واحدها حدود ۱۰ درصد، برخی ۳۰ درصد و تعدادی نیز تا ۶۰ درصد آسیب دیدهاند و به همین دلیل، زمانبندی بازسازی متناسب با نوع و سطح خسارت هر واحد متفاوت خواهد بود.
استاندار قم ابراز امیدواری کرد با تداوم پشتیبانیهای اجرایی و همکاری دستگاههای مرتبط، روند بازسازی تمامی واحدهای باقیمانده حداکثر طی سه ماه آینده به سرانجام برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی شهروندان قمی در مدیریت شرایط بحرانی اخیر اظهار کرد: مردم قم در جریان شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن، رفتار بسیار مسئولانه، آرام و قابل تقدیری از خود نشان دادند که این همراهی نقش مهمی در مدیریت بهتر اوضاع داشت.
بهنامجو در پایان خاطرنشان کرد: حفظ آرامش اجتماعی، همکاری مردم با مسئولان و مشارکت در اجرای برنامههای مدیریت بحران، از مهمترین عوامل موفقیت استان در عبور از شرایط دشوار اخیر بوده است.
قم - استاندار قم از آسیبدیدگی بیش از ۲۲۰۰ واحد مسکونی در پی حملات اخیر خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ واحد بازسازی شده و نزدیک به هزار واحد دیگر همچنان نیازمند مرمت و بازسازی است.
