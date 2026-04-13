به گزارش خبرگزاری مهر، یادمان سومین سالگرد درگذشت «دکتر عماد افروغ» همراه با رونمایی از کتاب «نقدنامه و کتاب‌شناسی دکتر افروغ» برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور سعید معیدفر (دانشیار دانشگاه تهران)، مانی کلانی (استادیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی)، فرهاد بیانی (استادیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، سجاد سلیمانی (دکتری فلسفه اسلامی)، علی محمدی (دکتری مدیریت فرهنگی) و ‌ دبیری‌ پدرام جوادزاده (استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دبیر هسته مطالعات توسعه فرهنگی با نگرش به اندیشه‌های دکتر عماد افروغ) برگزار می شود.

گفتنی است این مراسم روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ساعت ۱۳ در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۹ تدارک دیده شده است.