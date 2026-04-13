  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

سومین یادبود درگذشت عماد افروغ برگزار می‌شود

یادبود سومین سالگرد درگذشت «دکتر عماد افروغ» همراه با رونمایی از کتاب «نقدنامه و کتاب‌شناسی دکتر افروغ» برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور سعید معیدفر (دانشیار دانشگاه تهران)، مانی کلانی (استادیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی)، فرهاد بیانی (استادیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، سجاد سلیمانی (دکتری فلسفه اسلامی)، علی محمدی (دکتری مدیریت فرهنگی) و ‌ دبیری‌ پدرام جوادزاده (استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دبیر هسته مطالعات توسعه فرهنگی با نگرش به اندیشه‌های دکتر عماد افروغ) برگزار می شود.

گفتنی است این مراسم روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ساعت ۱۳ در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۹ تدارک دیده شده است.

کد مطلب 6800413
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها