۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

انتشار مجموعه شعر«در آستان جانان» با همراهی۵۶ شاعر همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌ور، شاعر پیشکسوت و تدوین‌گر این اثر صبح دوشنبه در آیین رونمایی از کتاب «در آستان جانان»، درباره روند شکل‌گیری مجموعه توضیح داد و گفت: این کتاب در ۱۳۰ صفحه و با همراهی ۵۶ شاعر از سراسر استان همدان گردآوری شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اشعار این مجموعه با محوریت ارادت و توجه به حضرت امام رضا (ع) سروده شده و حدود نیمی از آن‌ها حاصل سروده‌های شاعرانی از همدان و بهار است، افزود: دیگر اشعار نیز از سوی شاعران شهرستان‌های مختلف استان ارائه شده و حضور ۱۵ شاعر زن در این مجموعه مشارکت داشتند.

پیله ور با اشاره به اینکه ایده تدوین کتاب پس از برگزاری یک عصر شعر شکل گرفت، ادامه داد: وعده‌ جمع‌آوری و انتشار این اشعار داده شد و امروز این وعده محقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این مسیر فرهنگی ادامه‌دار باشد و هر سال شاهد چاپ یک مجموعه ادبی در همین قالب باشیم.

