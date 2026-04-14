  بین الملل
  غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۴۵

پیش شرط لبنان برای مذاکره با رژیم صهیونیستی

منابع خبری اعلام کردند که لبنان با یک پیش شرط موافقت کرده که با رژیم صهیونیستی مذاکره کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خصوص آخرین تحولات این کشور و رژیم صهیونیستی اعلام کرد: لبنان تنها یک بند را [در مذاکرات با اسرائیل] مطرح خواهد کرد و آن آتش‌بس است و در صورت مخالفت طرف اسرائیلی، دورهای بعدی مذاکرات هرگز آغاز نخواهد شد.

خبرنگار این شبکه افزود: تغییر زمان نشست [مذاکرات میان لبنان و اسرائیل] به درخواست طرف آمریکایی صورت گرفته است تا امکان حضور مارکو روبیو (وزیر امور خارجه این کشور) در این مذاکرات فراهم شود.

شبکه ۱۵ رژیم اسرائیل نیز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، مدعی شد: نشست سفیران [رژیم] اسرائیل و لبنان، روز سه‌شنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت واشنگتن (18:30 بعد از ظهر به وقت تهران) برگزار می‌شود.

پایگاه خبری «آکسیوس» آمریکا نیز به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امورخارجه این کشور مدعی شد: مذاکرات سفیر اسرائیل و لبنان در واشنگتن، با هدف تضمین امنیت مرزهای شمالی اسرائیل صورت می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: این مذاکرات همچنین با هدف حمایت از حاکمیت لبنان بر همه خاک خود انجام خواهد گرفت.

    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      مذاکره با اسراییل؟!!
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      خاک بر سر دولت لبنان که به مردمش و حزب الله متکی نیست ولی به خارجی ها اتکا دارد
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اسراییل آخه وجود نداره. با کی دارن مذاکره میکنن؟ کشوری که وجود خارجی نداره؟
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      این مذاکره باز دست آمریکا توشه برای حمایت از اسراییل ،دولت لبنان چقدر بی غیرت ه میخاد با کسیکه خون چند هزاراز مردم اون کشور وشخصیت ها ریخته مذاکره کنه!!اسراییل شکست خورده دربرابرایران موقعیتش ضعیف شده تومنطقه وترس داره .میخاد با مذاکره با لبنان از ترسشون کم بشه .باید دولت پشت حزب الله ومردمش باشه مذاکره نکنه وضعیف ترش کنن تا همه ش درترس باشه
    • IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      مرگ بر اسراییل.اسراییل شر منطقه س با اکثر کشورها منطقه این جنگ کرده.مذاکره با این جنایتکار جعلی بی هویت حرامه. هدف اسراییل از مذاکره با لبنان نابودی حزب الله.خاک برسر دولت لبنان ک طرف آمریکا اسراییل ه تا مردم خودش و حزب الله

