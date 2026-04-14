پیش شرط لبنان برای مذاکره با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خصوص آخرین تحولات این کشور و رژیم صهیونیستی اعلام کرد: لبنان تنها یک بند را [در مذاکرات با اسرائیل] مطرح خواهد کرد و آن آتش‌بس است و در صورت مخالفت طرف اسرائیلی، دورهای بعدی مذاکرات هرگز آغاز نخواهد شد.

خبرنگار این شبکه افزود: تغییر زمان نشست [مذاکرات میان لبنان و اسرائیل] به درخواست طرف آمریکایی صورت گرفته است تا امکان حضور مارکو روبیو (وزیر امور خارجه این کشور) در این مذاکرات فراهم شود.

شبکه ۱۵ رژیم اسرائیل نیز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، مدعی شد: نشست سفیران [رژیم] اسرائیل و لبنان، روز سه‌شنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت واشنگتن (18:30 بعد از ظهر به وقت تهران) برگزار می‌شود.

پایگاه خبری «آکسیوس» آمریکا نیز به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امورخارجه این کشور مدعی شد: مذاکرات سفیر اسرائیل و لبنان در واشنگتن، با هدف تضمین امنیت مرزهای شمالی اسرائیل صورت می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: این مذاکرات همچنین با هدف حمایت از حاکمیت لبنان بر همه خاک خود انجام خواهد گرفت.