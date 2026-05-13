به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد که «سیمون کرم»، سفیر سابق و فرستاده ویژه لبنان، ریاست هیئت اعزامی این کشور در مذاکرات با رژیم صهیونیستی را بر عهده خواهد داشت.

از سوی دیگر، این شبکه خبری اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی شامل سفیر این رژیم در واشنگتن و معاون مشاور امنیت این رژیم خواهد بود.

این خبر درحالی منتشر می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه روز پیش از برنامه این وزارتخانه برای میزبانی از دور جدید مذاکرات فشرده بین لبنان و رژیم صهیونیستی در نیمه ماه جاری میلادی خبر داد.

«توماس پیگوت» در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن روزهای ۱۴ و ۱۵ مه (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت) میزبان این گفتگوها خواهد بود که در راستای تلاش برای حصول توافق صلح و امنیت فراگیر بین دو طرف و در پی رایزنی‌های ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) به جریان می‌افتد.

پایگاه خبری «ام.اس.ان» نیز پیشتر اعلام کرده بود که تمرکز اصلی این مذاکرات بر تشکیل چارچوب دائمی برای صلح، تمهیدات امنیتی، بازیابی کامل حاکمیت لبنان بر خاک خود، تعیین محدوده‌های مرزی و همچنین ایجاد مسیرهای اجرایی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و بازسازی لبنان است. این مقام آمریکایی با ادعای این که «کشورش برای سازش میان منافع دو طرف در راستای تضمین امنیت اسرائیل و حاکمیت لبنان اقدام خواهد کرد،» این مذاکرات را گامی به سوی پایان دادن به چند دهه جنگ توصیف کرد.

اما این اظهارات درحالی بیان می شود که «علی فیاض» نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، ضمن تاکید بر لزوم مدیریت واقع‌بینانه موضوع مذاکرات، از دولت بیروت خواست تا به دور از منطق تکبر و با بهره‌گیری از عناصر قدرت موجود در این مسیر عمل کند.