خط و نشان تل آویو برای لبنان پیش از مذاکرات واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نقل از منابع خود گزارش داد که به یحیئیل لایتر، سفیر این رژیم در واشنگتن، دستور داده شده است که هرگونه درخواست آتش‌بس را در حالی که مذاکرات با لبنان ادامه دارد، رد کند.

این گزارش می‌افزاید که سفیر در جریان مذاکراتی که امروز در واشنگتن آغاز می‌شود، بر ادامه جنگ برای خلع سلاح حزب‌الله تأکید خواهد کرد.

قرار است مذاکرات بین دو طرف امروز ساعت ۹ شب به وقت بیروت در وزارت امور خارجه ایالات متحده آغاز شود.

پیش از این شبکه المیادین در خصوص آخرین تحولات این کشور و رژیم صهیونیستی اعلام کرد: لبنان تنها یک بند را [در مذاکرات با اسرائیل] مطرح خواهد کرد و آن آتش‌بس است و در صورت مخالفت طرف اسرائیلی، دورهای بعدی مذاکرات هرگز آغاز نخواهد شد. تغییر زمان نشست [مذاکرات میان لبنان و اسرائیل] به درخواست طرف آمریکایی صورت گرفته است تا امکان حضور مارکو روبیو (وزیر امور خارجه این کشور) در این مذاکرات فراهم شود.

شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، مدعی شد: نشست سفیران [رژیم] اسرائیل و لبنان، روز سه‌شنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت واشنگتن (۱۸:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران) برگزار می‌شود.

پایگاه خبری «آکسیوس» آمریکا نیز به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امورخارجه این کشور مدعی شد: مذاکرات سفیر اسرائیل و لبنان در واشنگتن، با هدف تضمین امنیت مرزهای شمالی اسرائیل صورت می گیرد. این مذاکرات همچنین با هدف حمایت از حاکمیت لبنان بر همه خاک خود انجام خواهد گرفت.