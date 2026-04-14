۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۱

هلاکت و زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان

اذعان ارتش اشغالگر به هلاکت و زخمی شدن سه نظامی خود در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و حمله هوایی به یک بیمارستان در جنوب لبنان از جدیدترین اخبار درگیری های لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالنشره، ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان خود در درگیری با مقاومت اسلامی لبنان اذعان کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: در جریان نبردهای جنوب لبنان یک نظامی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع لبنانی ازحملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که در جریان حمله به اطراف بیمارستان تبنین در جنوب لبنان خسارات زیادی به بیمارستان وارد شد.

این منابع اعلام کردند که این حمله تلفاتی نداشته است.

همچنین یک پهپاد اسرائیلی بامداد امروز یک خودرو را در جاده المصیلح هدف قرار داد که بر اثر آن این خودرو آتش گرفت.

کد مطلب 6800571

