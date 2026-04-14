هشدار به متا برای افزودن فناوری شناسایی چهره در عینک هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بیش از ۷۰ گروه ائتلافی تشکیل دادند تا زاکربرگ را وادار به رها کردن طرح هایش برای یکپارچه سازی این فناوری درمحصولش کنند زیرا این اقدام به مهاجمان جنسی و دیگر افراد مخرب قدرت می دهد.

ائتلاف مذکور شامل سازمان هایی مانندACLU، مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیک و غیره است. نامه خواستار اقدامات ایمنی نشده است بلکه این گروه ها خواهان حذف کامل این فناوری هستند. به عقیده آنها ایده ورای فناوری شناسایی چهره از این نوع بسیار خطرناک است زیرا نمی توان آن را از طریق تغییرات طراحی محصول تغییر داد.

به این ترتیب افراد رهگذر با هیچ روشی نمی توانند متوجه شوند یا شناسایی شده یا خیر.

در بخشی از این نامه آمده است: در این نامه آمده است: مردم باید بتوانند بدون ترس از اینکه مزاحمان، کلاهبرداران، سوءاستفاده‌کنندگان، مأموران فدرال و فعالان در طیف سیاسی، بی‌سروصدا و نامرئی هویت آنها را تأیید می‌کنند و احتمالاً نام آنها را با انبوهی از داده‌های موجود در مورد عادات، سرگرمی‌ها، روابط، سلامت و رفتارهایشان مطابقت می‌دهند، زندگی روزمره خود را سپری کنند.

این سازمان‌ها از متا خواسته‌اند تا هرگونه مورد شناخته‌شده از استفاده از پوشیدنی‌هایش برای آزار و اذیت، آزار و اذیت یا خشونت خانگی را افشا کند. طبق گزارش وایرد، آنها همچنین می‌خواهند که این شرکت مذاکرات گذشته یا جاری با سازمان‌های اجرای قانون فدرال، از جمله ICE، در مورد استفاده از عینک‌های هوشمند متا و سایر پوشیدنی‌ها را افشا کند.

البته در این زمینه دلیلی برای نگرانی وجود دارد. به نوشته نشریه نیویورک تایمز، متا سال گذشته یک یادداشت داخلی منتشر کرد که نشان می‌داد می‌تواند این فناوری را در یک محیط سیاسی پویا که در آن بسیاری از گروه‌های جامعه مدنی که انتظار داریم به ما حمله کنند، منابع خود را بر روی نگرانی‌های دیگر متمرکز می‌کنند، راه‌اندازی کند.