انگلیس با هوش مصنوعی سن پناهجویان را تایید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شرکت فناوری اطلاعاتی «اختر کامپیوترز» در هارلو قراردادی به ارزش ۳۲۲ هزار پوند برای تامین الگوریتمی که بتواند به طور صحیح سن افراد را پیش بینی کند، بسته است. هدف این فناوری برای استفاده در مواردی است که افراد اسناد هویتی تایید شده را در اختیار ندارند مانند زمانیکه افراد با قایق های کوچک به انگلیس می رسند.ابزار مذکور روش های تخمین سن فعلی کاربران را تکمیل می کند و وزارت کشور انگلیس نیز اعلام کرده آزمایش های اولیه حاکی از عملکرد و دقتی بالا است.

سن پناهجویان یک عامل مهم به حساب می آید زیرا با کودکانی که همراه ندارند، متفاوت از بزرگسالان رفتار می شود و زیر ۱۸ سال بودن فرد ممکن است روی نتیجه پرونده درخواست پناهندگی تاثیر بگذارد.

در حال حاضر افسران اداره مهاجرت انگلیس هنگامیکه سن یک درخواست کننده مورد تردید قرار گیرد، ارزیابی هایی در این زمینه انجام می دهند. هرچند گزارشی در سال گذشته آموزش ناکافی کارمندان در یک مرکز را پررنگ کرده بود.

در گزارش مستقل « بازرس ارشد مرزها و مهاجرت» اشاره شده بود برخی ارزیابی ها در غیاب یک «آزمون» قطعی برای سن تقویمی به طور اجتناب ناپذیری اشتباه هستند.