به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» ساعت ۲۱ روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ در ایستگاه فعالیت‌های این مجموعه برگزار می‌شود و ادامه‌بخش حرکت‌های فرهنگی کارکنان و مربیان کانون در محل گردهم‌آیی‌های مردمی پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب شهر رشت به شمار می‌رود.

وی در این ارتباط توضیح داد: خوانش شعر و رجزخوانی اعضای کانون، خوانش دل‌نوشته‌ها، اجرای مسابقه از سوی عمه‌خورشید (هنرمند و مجری نام‌آشنای برنامه‌های کودک) و تجلیل از شرکت‌کنندگان و خالقان اثر از جمله فعالیت‌های ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» است.

حضور کانون در میدان فرهنگ با فعالیت‌های کتاب‌محور

کوچک‌نژاد در تبیین اهمیت اجرای این ویژه‌برنامه‌ها گفت: در روزهایی که جامعه با یاد و نام رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و حماسه‌سازان این مرز و بوم قلبی واحد یافته و میدان فرهنگ به صحنه هم‌افزایی و حضور فعال مجموعه‌ها و نهادهای مردمی تبدیل شده است، حضور مربیان کانون در قرارهای شبانه، برپایی ایستگاه‌های فعالیت‌های خلاقانه و هدفمند تبیینی برای کودکان و نوجوانان در اولویت قرار دارد.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: کانون پرورش فکری استان گیلان طی این روزها همراه با دیگر مجموعه‌های فرهنگی، به‌ویژه در پیاده‌راه شهدای ذهاب شهر رشت، با اجرای فعالیت‌های هدفمند، خلاقانه و کتاب‌محور، حضوری پررنگ و اثرگذار در میدان فرهنگ داشته است.

وی پویش «۱۴ کتاب، ۱۴ روز بهاری»، استقرار مرکز سیار شهری در محل المان شهدای میناب، حضور مربیان در ورودی‌های استان و شهرستان‌ها، مشارکت در قرارهای مردمی و همراهی اعضا و خانواده‌ها را بخشی از این حرکت‌های میدانی عنوان کرد.

آیین نکوداشت شهدای مدرسه وطن در چهلمین روز شهادت

سرپرست کانون استان گیلان با تأکید بر ادامه‌یافتن حضور و استقبال پرشور مخاطبان گفت: این میدان‌داری بستری برای تنوع‌بخشی هرچه بیشتر برنامه‌ها و افزایش فعالیت‌های آگاهی‌بخش و نشاط‌آور فراهم آورده است.

وی همچنین برگزاری آیین نکوداشت «شهدای مدرسه وطن» در چهلمین روز شهادت رهبر شهید و فرشتگان میناب از سوی کانون را یادآور شد و تصریح کرد: اجرای ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» که با حضور سارا خیرخواه (عمه‌خورشید)، از هنرمندان و مجریان نام‌آشنای برنامه‌های کودک برگزار می‌شود، از جمله حلقه‌های به‌هم‌پیوسته این جریان فرهنگی است که با همراهی مربیان و کارکنان کانون، شبی پربار را برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های حاضر در پیاده‌راه شهدای ذهاب شهر رشت رقم خواهد زد.