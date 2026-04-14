۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» در پیاده‌راه فرهنگی رشت برگزار می‌شود

رشت- سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از برگزاری ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» در پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» ساعت ۲۱ روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ در ایستگاه فعالیت‌های این مجموعه برگزار می‌شود و ادامه‌بخش حرکت‌های فرهنگی کارکنان و مربیان کانون در محل گردهم‌آیی‌های مردمی پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب شهر رشت به شمار می‌رود.

وی در این ارتباط توضیح داد: خوانش شعر و رجزخوانی اعضای کانون، خوانش دل‌نوشته‌ها، اجرای مسابقه از سوی عمه‌خورشید (هنرمند و مجری نام‌آشنای برنامه‌های کودک) و تجلیل از شرکت‌کنندگان و خالقان اثر از جمله فعالیت‌های ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» است.

حضور کانون در میدان فرهنگ با فعالیت‌های کتاب‌محور

کوچک‌نژاد در تبیین اهمیت اجرای این ویژه‌برنامه‌ها گفت: در روزهایی که جامعه با یاد و نام رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و حماسه‌سازان این مرز و بوم قلبی واحد یافته و میدان فرهنگ به صحنه هم‌افزایی و حضور فعال مجموعه‌ها و نهادهای مردمی تبدیل شده است، حضور مربیان کانون در قرارهای شبانه، برپایی ایستگاه‌های فعالیت‌های خلاقانه و هدفمند تبیینی برای کودکان و نوجوانان در اولویت قرار دارد.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: کانون پرورش فکری استان گیلان طی این روزها همراه با دیگر مجموعه‌های فرهنگی، به‌ویژه در پیاده‌راه شهدای ذهاب شهر رشت، با اجرای فعالیت‌های هدفمند، خلاقانه و کتاب‌محور، حضوری پررنگ و اثرگذار در میدان فرهنگ داشته است.

وی پویش «۱۴ کتاب، ۱۴ روز بهاری»، استقرار مرکز سیار شهری در محل المان شهدای میناب، حضور مربیان در ورودی‌های استان و شهرستان‌ها، مشارکت در قرارهای مردمی و همراهی اعضا و خانواده‌ها را بخشی از این حرکت‌های میدانی عنوان کرد.

آیین نکوداشت شهدای مدرسه وطن در چهلمین روز شهادت

سرپرست کانون استان گیلان با تأکید بر ادامه‌یافتن حضور و استقبال پرشور مخاطبان گفت: این میدان‌داری بستری برای تنوع‌بخشی هرچه بیشتر برنامه‌ها و افزایش فعالیت‌های آگاهی‌بخش و نشاط‌آور فراهم آورده است.

وی همچنین برگزاری آیین نکوداشت «شهدای مدرسه وطن» در چهلمین روز شهادت رهبر شهید و فرشتگان میناب از سوی کانون را یادآور شد و تصریح کرد: اجرای ویژه‌برنامه «پروانه‌های میناب» که با حضور سارا خیرخواه (عمه‌خورشید)، از هنرمندان و مجریان نام‌آشنای برنامه‌های کودک برگزار می‌شود، از جمله حلقه‌های به‌هم‌پیوسته این جریان فرهنگی است که با همراهی مربیان و کارکنان کانون، شبی پربار را برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های حاضر در پیاده‌راه شهدای ذهاب شهر رشت رقم خواهد زد.

کد مطلب 6800685

