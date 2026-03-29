برپایی یادمان شهدای میناب در پیاده راه فرهنگی رشت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، یادمان شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب با عنوان ایستگاه فرهنگی «هم‌نوا با کوله‌پشتی فرشته‌ها» در پیاده‌راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب شهر رشت برپا شده است.

این ایستگاه فرهنگی شب‌ها میزبان فعالیت‌های متنوع مربیان کانون است که با هدف میدان‌داری فرهنگی، گرامی‌داشت شهدا و نهادینه‌سازی فرهنگ ایستادگی و مقاومت در میان آینده‌سازان ایران اسلامی ارائه می‌شود.

در روزهای حماسه‌آفرینی و دفاع جانانه پاسداران مرزهای فکری و جغرافیایی ایران اسلامی، مربیان و کارکنان کانون پرورش فکری گیلان با حضوری مؤثر در گردهم‌آیی‌های مردمی، میدان‌داری عرصه‌های فرهنگی را بر عهده گرفته‌اند.

میعادگاه مردمی در پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت بستری برای کارکنان ستادی و مربیان کانون فراهم کرده است تا با استقرار مرکز فرهنگی هنری سیار شهری و برپایی ایستگاه‌های فعالیت‌های کودک و نوجوان‌محور، نقش شایسته‌ای در میدان‌داری فرهنگی، نشاط‌بخشی به مخاطبان و نهادینه‌سازی فرهنگ ایستادگی و مقاومت ایفا کنند.

از جمله برنامه‌های این ایستگاه فرهنگی می‌توان به چهره‌آرایی کودکان و نوجوانان با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، اهدای آثار فرهنگی و طرح‌های مزین به تصاویر رهبر شهید انقلاب و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، معرفی کتاب، برپایی کارگاه‌های نقاشی، ادبی و کاردستی اشاره کرد.

همچنین چسباندن تصویر پرچم رژیم صهیونیستی به زیر کفش‌های کودکان از دیگر برنامه‌های این یادمان است. راهنمایی خانواده‌ها و دعوت از کودکان و نوجوانان برای شرکت در دومین پویش «۱۴ کتاب، ۱۴ روز بهاری» که با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و مانوس‌سازی هرچه بیشتر مخاطبان با کتاب صورت می‌گیرد، از دیگر برنامه‌های تدارک‌دیده شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با عضویت رایگان در مراکز کانون پرورش فکری، نسبت به امانت و مطالعه کتاب اقدام کنند.

این برنامه‌ها تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و خانواده‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از فعالیت‌های کتاب‌محور کانون پرورش فکری به مراکز فرهنگی هنری این نهاد و محل حضور کارکنان ستادی و مربیان در گردهم‌آیی‌های مردمی شهر رشت و دیگر شهرستان‌های استان مراجعه کنند.