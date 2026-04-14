حجت‌الاسلام مهران اشجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه رهبر شهید و تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: فعالیت این موکب در دوره‌های مختلف خدمت‌رسانی شکل گرفته و طلاب بسیجی با الهام از مکتب آن امام همام که بر پیوند علم، اخلاق و خدمت به مردم تأکید دارد، تلاش می‌کنند خدمت‌رسانی را همراه با تبیین و گفت‌وگوهای اعتقادی پیش ببرند.

وی افزود: الگوگیری از این مکتب سبب شده طلاب در کنار فعالیت‌های میدانی، پاسخگویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های فکری مردم را نیز وظیفه خود بدانند و ارتباطی عمیق‌تر با مراجعه‌کنندگان برقرار کنند.

مسئول گروه جهادی شهید جمال رضی با اشاره به اینکه فعالیت موکب ویژه ماه رمضان بود، تصریح کرد: در پی جنایت رژیم صهیونیستی - آمریکایی که منجر به شهادت قائد امت و جمعی از هموطنان شد، این موکب در جوار حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف و در حاشیه برگزاری اجتماع خیابانی، با حضور پررنگ‌تر طلاب و نیروهای جهادی تلاش دارد در کنار مردم بایستد و به نیازهای آنان پاسخ دهد.

پشتوانه مردمی و اجرای پویش «ایران همدل»

حجت‌الاسلام اشجاری با اشاره به پشتوانه مردمی این موکب اظهار کرد: تمامی خدمات ارائه‌شده با اتکا به ظرفیت خیرین و بدون استفاده از منابع دولتی تأمین می‌شود. همراهی مردم در این روزها نقش مهمی در تقویت روحیه نیروهای جهادی دارد و این همراهی مردمی خود نوعی پشتیبانی معنوی به شمار می‌رود.

وی از اجرای پویش «ایران همدل» توسط این گروه جهادی خبر داد و گفت: در راستای اجرای این پویش، طلاب بسیجی خدمات مختلفی اعم از پذیرایی، رفع شبهات، نشست‌های تبیینی و آموزشی را ارائه می‌دهند. این اقدام خیرخواهانه با مشارکت خیرین و به نیابت از رهبر شهید و با تقویت روحیه همدلی و کمک‌رسانی به همنوع در حال انجام است.

خدمت‌رسانی میدانی و توزیع گسترده غذا

مسئول گروه جهادی شهید رضی به طبخ و توزیع روزانه غذا و نوشیدنی‌های گرم در موکب اشاره کرد و گفت: نیروهای جهادی و طلاب بسیجی با تهیه اقلامی چون چای، دمنوش، عدسی و ماکارونی، به‌صورت گسترده به شرکت‌کنندگان در اجتماع خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: این خدمات علاوه بر تأمین نیازهای اولیه مردم، زمینه ارتباط نزدیک‌تر طلاب با مراجعه‌کنندگان را فراهم کرده و فضای همدلی را تقویت می‌کند.

حجت‌الاسلام اشجاری در پایان تصریح کرد: هدف اصلی این فعالیت‌ها تقویت روحیه مردم، ایجاد ارتباط مؤثر میان طلاب و جامعه و ارائه خدماتی است که هم نیازهای فوری و هم نیازهای فکری مراجعه‌کنندگان را پوشش دهد.