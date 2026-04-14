رژه شناورهای سبک صیادی در اروندکنار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی فرماندار آبادان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در رژه شناورهای سبک صیادی در اروندکنار اظهار کرد: مردم ایران همچون رسول خدا پیام آور شجاعت و اتحاد برای جهانیان هستند.

پیرهادی در جمع این صیادان گفت: شجاعت بی نظیر شما مرزداران و تمام میدان داران خیابان قدرت ایران اسلامی را چنان دیکته کرده است که امروز متحدان رژیم صهیونی آمریکایی از همراهی با آنان امتناع کرده اند.

وی گفت: امروز به عینیت دیده ایم که مردم ایران پیام آور عدالت، آزادی و استقلال برای جهانیان بوده اند. وحدت امروز مردم ایران قدرت این کشور بزرگ را بار دیگر بر جهانیان دیکته کرد.

وی گفت: ان‌شاءالله با این اتحاد مقدس در خیابان و میدان پیروزی نهایی به فضل الهی حاصل خواهد شد و همراه شما ساحل نشینان پیروزی را به برکت ایثار تمام شهدای ایران اسلامی جشن خواهیم گرفت

.