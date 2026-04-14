به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هیئت تکواندو استان گیلان در شهر رشت و با نظارت مستقیم کادر فنی و مریم آذر مهر مدیر فنی تیم ملی بانوان برگزار و نهایت ترکیب نهایی تیم اعزامی به این رقابت ها مشخص شد.

بر همین اساس معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، باران نعمتی و فاطمه احمدی به اردوی نهایی راه یافتند.

مهروز ساعی سرمربی، آزاده یاسایی و شیما خلیل ارجمندی اعضا کادر فنی تیم ملی را تشکیل می دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۳۱ اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه در مغولستان برگزار خواهد شد.