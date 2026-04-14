۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

خدایی مدال طلای خود را تقدیم شهدای مدرسه شجره طیبه کرد

خدایی مدال طلای خود را تقدیم شهدای مدرسه شجره طیبه کرد

محمدعرفان خدایی پس از کسب مدال طلا در رقابت های تکوندو نوجوانان جهان گفت: این مدال را به شهدای مدرسه شجرهٔ طیبهٔ میناب تقدیم می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرفان خدایی نماینده شایسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان نوجوانان تاشکند وقتی برای مردم، به عشق میهن و برای شاد کردن دل خانواده‌های شهدا، در قالب کاروان «هرمز» نخستین مدال جهانی سال ۱۴۰۵ورزش کشور را به دست می‌آوری، این موفقیت جز با همت، غیرت و حمیت پهلوانان ایران و دعاهای خیر مردم متحد این سرزمین ممکن نمی‌شود.

محمدعرفان خدایی، پس از کسب مدال طلای جهان، با افتخار گفت: این مدال را تقدیم می‌کنم به شهدای مدرسه شجرهٔ طیبهٔ میناب.

امروز سکوی قهرمانی وزن ۵۵- کیلوگرم نوجوانان جهان با حضور درخشان محمدعرفان خدایی مزین شد؛ نماینده‌ای شایسته که نام ایران را بر بلندای جهان نشاند.

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران با پرورش چنین پهلوانانی نشان داد که در بهبوبه جنگ و حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌تواند به سهم خود برای سربازی و سربلندی ایران گام بردارد و افتخارآفرینی نماید.

