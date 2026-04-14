به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع این بانک توافق بازخرید بوده است.
از این رو، بانک مرکزی اقدام به انجام عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۲۵۱.۱ هزار میلیارد ریال کرد.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۲۴ فروردین ۱۴۰۵) به شرح زیر است؛
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را بهصورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک شامل خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود، بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف تعیین میشود.
این موضع از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی (تابا) اعلام میشود و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود، سفارشهای خود را تا مهلت مقرر از طریق این سامانه ثبت کنند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید و با نرخ سقف دالان نرخ سود معادل ۲۴ درصد و مطابق ضوابط تعیینشده) استفاده کنند، مشروط بر آنکه در اختیار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته باشند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از آخرین حراج برگزارشده تاکنون، هیچیک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعدهمند استفاده نکردهاند.
