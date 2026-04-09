به گزارش خبرگزاری مهر، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نحوه فعالیت اعضای این کانون از تاریخ ۲۲ فروردین ماه (شنبه) را اعلام کرد. در این ابلاغیه آمده است: مفاد ابلاغیه چهارم فروردین این کانون براساس دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و لذا این کانون ترجیح میدهد هرگونه تغییر در مفاد آن براساس ابلاغیه مزبور و حسب تصمیم مدیریت هر بانک در چارچوب اطلاعیه کانون و اختیارات قانونی آنان به عمل آید.
ازاین رو اعضا میتوانند ارائه خدمات بانکی خود را به شرط ادامه آمادگیهای لازم تا برطرف شدن کامل بحران جاری تا ۱۰۰ درصد امکانات خود فعال کنند.
مشتریان بانکها میتوانند جهت اطلاع از فعالیت شعب، به پایگاههای اطلاعرسانی بانکها مراجعه کنند.
