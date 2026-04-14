۳ دانشگاه علوم پزشکی پیشگام بازنگری نظام ارزشیابی پژوهش و فناوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران و شهید بهشتی در نشستی با هدف بررسی وضعیت ارزشیابی‌های پژوهشی و فناورانه، پیشنهادهایی را برای بهبود نظام فعلی ارائه دادند.

در این جلسه که با حضور دکتر رامین کردی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مجید صفا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، بر ضرورت بازنگری در نظام ارزشیابی فعلی تأکید شد و پیشنهاداتی نظیر تعویق و ادغام ارزشیابی امسال و کیفی‌سازی سنجش فناوری مطرح شد.

در این جلسه که با حضور مسئولان این سه دانشگاه برگزار شد، چالش‌های ناشی از شرایط سال گذشته از جمله مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های عملیاتی مورد اشاره قرار گرفت. بر این اساس، پیشنهاد اصلی، تعویق و ادغام ارزشیابی امسال با سال آینده بود تا فرصتی برای تدوین یک مدل جامع‌تر فراهم شود.

دیگر محور مهم این نشست، تفکیک و کیفی‌سازی سنجش حوزه فناوری بود. حاضران تاکید کردند که فناوری باید به صورت کیفی و متناسب با ظرفیت‌های هر دانشگاه ارزیابی شود و الزام ورود همه به این حوزه وجود ندارد.

همچنین، پیشنهاد شد شاخص‌های پژوهشی بیشتر با معیارهای بین‌المللی انطباق یابد و از تمرکز صرف بر امتیازهای کمی کاسته شود. قرار است این پیشنهادها در قالب سندی مشترک به وزارت بهداشت ارائه شود تا در فرآیند سیاست‌گذاری نظام ارزشیابی پژوهش و فناوری مدنظر قرار گیرد.

