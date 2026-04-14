به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با مقاومت ملت ایران در تهاجم آمریکایی ـ صهیونیستی، مرکز پژوهشهای بینالملل حوزههای علمیه با همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، نشست علمی بینالمللی برگزار میکند.
این نشست علمی با عنوان «دیدگاه جوامع علمی و مردم آمریکا در خصوص مقاومت ملت ایران در تهاجم آمریکایی صهیونیستی» برگزار میشود.
پاتریک اولیورا، عضو هیئت علمی دانشگاه گوانیای آمریکا لاتین ارائه دهنده این نشست است.
این نشست چهارشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۶ در مدرسه معصومیه قم برگزار میشود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نشست علمی شرکتکننده در این نشست شامل مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه، مرکز پژوهشهای بینالملل حوزههای علمیه، دانشگاه آزاد اسلامی قم، مرکز امور بینالملل دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان خوزستان، جامعه المصطفی العالمیه و پردیس علوم انسانی دانشگاه آزاد میشود.
