۱۶ مرکز نوآوری جدید مجوز گرفتند؛ لغو مجوز ۲۳ مرکز تحقیقات ضعیف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، محمدحسین آیتی، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در دویست‌ و نود و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت عدم ایجاد ساختارهای جدید و پرهیز از توسعه کمی دانشگاه‌ها تأکید شد.

وی با اشاره به سیاست کوچک‌سازی دولت و محدودیت‌های قانونی برای گسترش ساختارهای دانشگاهی افزود: این سیاست‌ها به معنای جلوگیری از رشد علمی نیست و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌توانند متناسب با نیازهای روز کشور و همگام با پیشرفت‌های جهانی، رشته‌ها و گروه‌های آموزشی جدید را با اتکا به ظرفیت‌های موجود راه‌اندازی کنند، بدون آنکه بار مالی جدیدی به بودجه تحمیل شود.

آیتی با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در مسیر حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم قرار دارند، تصریح کرد: دانشگاه‌های نسل اول آموزش‌محور، نسل دوم آموزش و پژوهش‌محور و دانشگاه‌های نسل سوم علاوه بر آموزش و پژوهش، به تولید محصول و فناوری می‌پردازند و می‌توانند زمینه‌ساز خلق ثروت دانش‌بنیان برای کشور باشند.

وی در تشریح نقش پارک‌های علم و فناوری در این مسیر گفت: پارک‌های علم و فناوری در حوزه سلامت نهادهایی تخصصی هستند که با هدف پیوند میان دانشگاه، پژوهش و صنعت و تسهیل انتقال دانش به بازار ایجاد شده‌اند و با فراهم‌سازی فضای سازمان‌یافته، خدمات تخصصی، مشاوره، شبکه‌سازی و زیرساخت‌های فنی و مالی، به شرکت‌های فناور، هسته‌های نوآور و واحدهای تحقیق و توسعه کمک می‌کنند تا ایده‌های مبتنی بر تحقیق به محصول و خدمات کاربردی در نظام سلامت تبدیل شود.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: این مراکز به‌عنوان پل ارتباطی میان «دانشگاه، صنعت و بازار» عمل کرده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه مراکز رشد و اینکوباتورها ادامه داد: مراکز رشد، ذیل نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فعالیت می کنند، به‌صورت تخصصی از شرکت‌های نوپا، استارت‌آپ‌ها و تیم‌های پژوهشی کوچک حمایت می‌کنند تا ایده‌های علمی و پژوهشی به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل شود.

آیتی خاطر نشان کرد: ارائه فضای کار مشترک، مشاوره کسب‌وکار، آموزش کارآفرینی، کمک به جذب سرمایه، دسترسی به تجهیزات علمی و ارتباط با صنعت و سرمایه‌گذاران از جمله خدمات این مراکز است که با هدف کاهش ریسک و هزینه‌ها، افزایش سرعت توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های سلامت‌محور انجام می‌شود.

وی در ادامه به اهمیت مراکز نوآوری و تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: مراکز نوآوری مرحله‌ای پیش از مراکز رشد محسوب می‌شوند و محل ایده‌پردازی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه هستند که با حمایت مالی صنعت، امکان انجام پژوهش‌های نوآورانه در بستر دانشگاه را فراهم می‌کنند.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: در دویست‌ و نود و هفتمین جلسه شورا، ۱۶ مرکز نوآوری جدید مجوز فعالیت دریافت کردند و اعضای شورای گسترش تلاش کردند با توسعه کمی و کیفی این مراکز، بستر توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه هموار شده و شتاب گیرد.

آیتی در تشریح وضعیت مراکز تحقیقاتی کشور اظهار کرد: مراکز تحقیقاتی در ساختار وزارت بهداشت به‌عنوان واحدهای رسمی پژوهشی تعریف می‌شوند که مأموریت اصلی آنها ایجاد، توسعه و نشر دانش در حوزه علوم پزشکی و سلامت است و فعالیت‌هایی مانند طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، تولید مقالات علمی، توسعه دانش تخصصی، ترویج فناوری‌های جدید، همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: این مراکز نقش مهمی در تقویت زنجیره علم تا عمل در نظام سلامت دارند و نتایج تحقیقات آنها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات بهداشت و درمان و حل مسائل پیچیده سلامت عمومی کمک کند.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با اشاره به رشد مراکز تحقیقاتی کشور گفت: تعداد این مراکز طی بیش از یک دهه گذشته به حدود ۸۰۰ مرکز رسیده و به‌طور متوسط هر دانشگاه علوم پزشکی دارای ۱۶ مرکز تحقیقاتی است.

وی ادامه داد: با ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ۲۳ مرکز با عملکرد ضعیف شناسایی و برای نخستین‌بار مجوز فعالیت آنها لغو شد تا پیام روشنی به دانشگاه‌ها ارسال شود که استمرار فعالیت این مراکز منوط به تولید خروجی علمی قابل قبول است.