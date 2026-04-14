۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

خطر مسمومیت با قارچ‌های سمی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از افزایش خطر مسمومیت با قارچ‌های سمی با فرا رسیدن فصل بهار و تمایل خانواده‌ها به تفریح در طبیعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملکپور -معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ راه علمی و تجربی ساده‌ای برای تشخیص قارچ سمی از خوراکی در طبیعت وجود ندارد، همچنین سموم برخی قارچ‌ها با پختن، سرخ کردن، کبابی کردن یا فریز کردن هرگز از بین نمی‌روند.

وی با اشاره به اینکه به کودکان آموزش دهید که هرگز در طبیعت به قارچ‌ها دست نزنند و آنها را به دهان نبرند افزود: با مشاهده اولین علائم گوارشی پس از مصرف قارچ، حتی اگر خفیف باشد، بلافاصله با ۱۱۵ تماس بگیرید.

ملک پور افزود: تنها راه صد در صد مطمئن، مصرف قارچ‌های بسته‌بندی‌شده و دارای مجوز معتبر صنعتی است وهمچنین از خرید قارچ‌های فله‌ای که توسط افراد محلی در کنار جاده‌ها یا بازارچه‌ها فروخته می‌شوند، جداً خودداری کنید.

