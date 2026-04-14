رهبر شهید تجلی «اَحسَنُ قَولاً» و سد مستحکم شیعه در برابر استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسلامی‌فرد ظهر سه شنبه در یادواره شهدای روحانی شاهرود در مدرسه قلعه این شهر ضمن گرامی داشت سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) بیان کرد: این امام همام احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) بودند.

وی با گرامی داشت جایگاه شهدای روحانی افزود: روحانی و مبلغ دینی شخصیتی است که برای هدایت جامعه عمر و زندگی خودش را می گذارد و همه استعدادها و جوانی اش را برای سعادت مردم خرج می کند که تجلی عینی آنرا در رهبر شهید انقلاب مشاهده کردیم.

مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم می فرمایند کیست که بهتر و زیباتر سخن بگوید از کسی که مردم را به سوی خداوند دعوت کرده و خودش به کلامش عمل خواهد کرد، بیان داشت: این آیه قرآن کریم بهترین تعریف برای مبلغان دینی و روحانیان از لسان خداوند است.

اسلامی فرد با بیان اینکه شهدای روحانی ما در راه خدا کار کردند، مردم را به سوی خدا دعوت کردند، به حرف هایی که می زدند عمل می کردند و درنهایت جز در برابر خداوند باری تعالی در برابر هیچکس سر تعظیم فرود نمی آوردند، بیان داشت: مردم جانشان را برای آن عالم بصیر و رهبر و ولی فقیه که در برابر هیچ استکباری سر تعظیم خم نمی کند، جانشان را هم خواهند داد.

وی با بیان اینکه در بسیاری کشورها حتی اسلامی مسئولان سر تعظیم در برابر استکبارگران فرود آوردند اما رهبر شهید انقلاب هرگز در برابر استکبار جهانی کرنش نکردند حتی نامه ترامپ را دریافت هم نکردند و اعلام داشتند با امثال ترامپ و مستکبران بیعت نخواهیم کرد، افزود: این جایگاه روحانیت شیعی و مجاهدت تمام عیار رهبر شهید انقلاب را نشان می دهد.

مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه سال ها است که دشمنان و معاندان به دنبال تخریب چهره روحانیان هستند ابراز داشت: مردم فهیم ما می دانند که علما بزرگترین دژ در برابر صهیونیست جهانی و استکبار گران هستند.

اسلامی فرد با بیان اینکه ولی فقیه سدی بزرگ در برابر استکبار و دشمن است گفت: اگر مجاهدان در راه اسلام نبودند کسی نمی توانست مسجد بسازد، به فقرا کمک کند و زندگی اش را بگذراند لذا باید قدردان مجاهدان فی سبیل الله بود.

وی در ادامه افزود: مرجعیت فقهی سیاسی و ولایت فقیه تنها به دوران غیبت اختصاص نداشته بلکه به زمان اهل بیت(ع) باز میگردد آنجا که امام صادق(ع) با تربیت شاگردان بسیار و علمای تراز اول، مردم را به علما ارجاع دادند تا مسائل مردم را حل کنند و این فقاهت تا به امروز با قدرت به تاریخ سازی ادامه می دهد و روز به روز با حمایت مردم قوی تر هم می شود.

به گزارش مهر، شهرستان شاهرود نزدیک به هزار و ۷۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از این بیش از ۶۰ شهید از جامعه روحانیان و طلاب هستند این شهدا در مقاطع گوناگون از مبارزات انقلابی تا دفاع مقدس و دفاع از حریم ولایت شهد نوشین شهادت نوشیدند و همه ساله در سالگرد شهادت امام صادق(ع) برای آن‌ها در شهرستان شاهرود یاواره‌ای ویژه و معنوی برگزار می‌شود.