به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در اظهاراتی با تاکید بر لزوم راه حلی دائمی برای تثبیت آتش بس ابراز داشت که حملات ایران به قطر در طول جنگ ادامه داشت و با آتش بس متوقف شد.

وزارت خارجه قطر هرگونه توافق با ایران و ادعاهای مطرح شده در این رابطه را رد و تاکید کرد که کشورش از میانجگری پاکستان حمایت می‌کند و نیاز به میانجی‌های جدید وجود ندارد.

وی افزود که قطر با برادران منطقه ای هماهنگ می کند تا موضع یکپارچه ای در قبال اوضاع وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که نقش میانجی در مذاکرات ندارد، اما دوحه هماهنگی بالایی با پاکستان، آمریکا و دیگر برادران خود وجود دارد.

الانصاری افزود که در زمان انعقاد توافقی که به جنگ پایان می دهد، منطقه نیاز دارد که طرفین آن با هم بنشینند و راه حل های پایدار ارائه دهند.

وی ادامه داد که کشورش با تمامی طرف‌ها برای رسیدن به راه حل فراگیر و فراتر از آتش بس در تماس است.