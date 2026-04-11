به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به بررسی جزئیات بی‌سابقه‌ای از حملات هوایی ایران به مراکز نظامی آمریکا در قطر و منافع اقتصادی این کشور در دوحه و مناطق دیگر پرداخت.

تصاویر اختصاصی که در این فیلم‌ها به نمایش درآمد، نشان دهنده گستردگی حملات موشکی ایران به قطر و نگرانی های عمومی و آماده‌باش امنیتی در روزهای اولیه حملات، است.

این تحقیق فاش کرد که این حمله از نظر شدت یا ابزار محدود نبود، بلکه از نظر نظامی گسترده‌ترین حمله در تاریخ کشور توصیف شد، زیرا تهران در آن ترکیبی از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادها را به کار گرفت تا سامانه‌های پدافند هوایی قطر را در چندین محور فلج کند.

داده‌های عملیاتی نشان می‌دهد که تنها در روز اول، ده‌ها موشک به طور همزمان شلیک شد. الگوی حمله‌ای همزمان با هدف سردرگم کردن سامانه‌های رهگیری صورت می‌گرفت.

صحنه‌های از این فیلم حجم تخریب وارد شده به مقر رادار استراتژیک آمریکا را پس از حملات پهپادهای ایرانی مستند کرد، حمله‌ای که یکی از برجسته‌ترین اجزای سامانه هشدار زودهنگام و پدافند هوایی این کشور را هدف قرار داد.

رادار هشدار زودهنگام AN/FPS-132 در پایگاه هوایی العدید قطر، یک سامانه هشدار موشکی ساخت آمریکا به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار است که توانایی شناسایی موشک‌های بالستیک تا حدود ۵۰۰۰ کیلومتر را داشت و داده‌های آن به سامانه‌های دفاعی منطقه‌ای مانند THAAD و پاتریوت منتقل می‌شد.

این برنامه تصاویری از داخل پایگاه هوایی العدید را به نمایش گذاشت که آثار اصابت مستقیم یک موشک بالستیک را نشان می‌داد. این در حالی است که یک مقام وزارت دفاع قطر که به نام وی اشاره ای نشده، مدعی شده است که هیچ عنصر رزمی یا لجستیکی آمریکایی در عملیات علیه ایران از این پایگاه شرکت نداشته است.

تصاویر منتشر شده، مسیرهای متقاطع موشک‌های رهگیر و مهاجم را در آسمان دوحه نشان می دهد که شدت درگیری هوایی را منعکس کرد.

بر اساس این گزارش، حملات تنها به تأسیسات نظامی محدود نشد، این تحقیق صحنه‌هایی را برای اولین بار منتشر کرد که شهر صنعتی رأس لفان، قلب تپنده بخش انرژی در قطر را هدف قرار داد که منجر به کاهش 17 درصد ظرفیت صادرات و خسارات سالانه قابل توجهی به این شرکت شد که بخشی از سهام آن در اختیار آمریکا است.

این تحقیق در ادامه به بررسی بعد استراتژیک حملات موشکی ایران به قطر پرداخته و می‌افزاید که ایران در حمله به زنجیره‌های تأمین مرتبط با انرژی، از جمله تأسیسات مایع‌سازی و ذخیره‌سازی، به دنبال ایجاد اختلال در انتقال گاز به بازارهای جهانی بود.

همچنین، این تصاویر نشان‌دهنده وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات صنعتی و پتروشیمی بود که به گفته الجزیره نیازمند مداخله گسترده تیم‌های آتش‌نشانی و دفاع مدنی و تلاش‌های مستمر آنها برای مهار خسارات و جلوگیری از گسترش آن به تأسیسات حیاتی مجاور بود.

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در این رابطه تأکید کرد که خسارات وارده به بخش انرژی بسیار زیاد بوده است. وی در عین حال تأکید کرد که دوحه با وجود پیامدهای حملات بر زیرساخت‌های حیاتی، منابع اقتصادی خود را به عنوان اهرم فشار سیاسی به کار نمی‌گیرد.