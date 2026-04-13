۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

محورهای رایزنی تلفنی وزیران خارجه قطر و ایران

وزیران خارجه ایران و قطر تلفنی، آخرین تحولات مربوط به آتش‌بس و لزوم تحکیم آن را به منظور افزایش امنیت و ثبات در منطقه مورد رایزنی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه قطر از تماس تلفنی محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه این کشور با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران خبر داد.

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه، تماس تلفنی از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دریافت کرد. در این تماس، آنها آخرین تحولات مربوط به آتش‌بس و لزوم تحکیم آن را به منظور افزایش امنیت و ثبات در منطقه مورد رایزنی قرار گرفت.

نخست وزیر قطر بر اهمیت واکنش مثبت همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگری جاری تأکید کرد، که راه را برای رسیدگی به ریشه‌های بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و گفتگو هموار می‌کند و منجر به توافق پایدار و جلوگیری از تشدید مجدد تنش می‌شود.

او همچنین بر لزوم باز کردن مسیرهای دریایی، تضمین آزادی دریانوردی و خودداری از استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای فشار یا چانه‌زنی تاکید کرد. او بر پیامدهای منفی چنین اقداماتی بر کشورهای منطقه، تأمین انرژی و مواد غذایی جهانی و صلح و امنیت بین‌المللی تاکید کرد.

    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      مرگ بر قطر خائن
    • ناصر IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      شما کشور های عرب حاشیه خلیج همیشه فارس پای امریکا را به منطقه باز کردین واز امریکا خواستین به ایران حمله کند . رهبر شهید اخطار داده بودن شما هم ازاین جنگ سالم بیرون نمی رین شما نفهمیدین ، تنگه واس ماست تمام . امریکا را از خاک خودتان بیرون کنید ما امنیت شما را تامین میکنیم .

