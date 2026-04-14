زخمی شدن ۱۰ صهیونیست در درگیری های بنت جبیل از فاصله نزدیک 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۰ تن از نظامیان گردان ۱۰۱ وابسته به یگان چتربازان ارتش این رژیم خبر داد.

این گزارش تاکید کرد که حال سه تن از مجروحان وخیم گزارش می‌شود.

بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، جراحت‌های اخیر در نتیجه درگیری‌های مستقیم نیروهای ارتش صهیونیستی با مجاهدان حزب الله لبنان از مسافت نزدیک روی داده است.

بیانیه ارتش تاکید کرد که جراحت عناصر نظامی صهیونیست در داخل مرزهای بنت جبیل صورت گرفته که در حال حاضر محور اصلی مبارزات ارتش اسرائیل به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، یگان چتربازان تبادل آتش سنگین با نیروهای حزب الله لبنان دارد و تعدادی از مجروحان به صورت فوری با بالگرد به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در همین رابطه خبرنگار المیادین از جنوب لبنان گزارش داد که تعدادی از موشک‌های مقاومت کانون تجمع ارتش صهیونیستی در شهرک البیاضه را هدف قرار داده است.