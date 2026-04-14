  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

زخمی شدن ۱۰ صهیونیست در درگیری های بنت جبیل از فاصله نزدیک 

ارتش رژیم صهیونیستی به جراحت ۱۰ نظامی خود در درگیری با حزب الله لبنان از فاصله نزدیک در بنت جبیل اشاره و تاکید کرد که حال ۳ نفر از این افراد وخیم گزارش شده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۰ تن از نظامیان گردان ۱۰۱ وابسته به یگان چتربازان ارتش این رژیم خبر داد.

این گزارش تاکید کرد که حال سه تن از مجروحان وخیم گزارش می‌شود.

بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، جراحت‌های اخیر در نتیجه درگیری‌های مستقیم نیروهای ارتش صهیونیستی با مجاهدان حزب الله لبنان از مسافت نزدیک روی داده است.

بیانیه ارتش تاکید کرد که جراحت عناصر نظامی صهیونیست در داخل مرزهای بنت جبیل صورت گرفته که در حال حاضر محور اصلی مبارزات ارتش اسرائیل به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، یگان چتربازان تبادل آتش سنگین با نیروهای حزب الله لبنان دارد و تعدادی از مجروحان به صورت فوری با بالگرد به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در همین رابطه خبرنگار المیادین از جنوب لبنان گزارش داد که تعدادی از موشک‌های مقاومت کانون تجمع ارتش صهیونیستی در شهرک البیاضه را هدف قرار داده است.

کد مطلب 6800876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      4 0
      پاسخ
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
