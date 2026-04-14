۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

حمله حزب‌الله به یک جنگنده صهیونیستی و سقوط یک پهپاد 

حزب‌الله لبنان از هدف قرار دادن یک جنگنده صهیونیستی و سقوط یک پهپاد این رژیم در حملات صورت گرفته به جنوب لبنان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که دیروز با موشک زمین به هوا بر فراز آسمان منطقه بقاع غربی، یک جنگنده رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان همچنین از ساقط کردن یک پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» بر فراز آسمان منطقه صدیقین واقع در جنوب لبنان از طریق یک موشک زمین به هوا خبر داد.

در حالی که شبکه خبری المیادین از دو حمله رژیم صهیونیستی به شهرک‌های صریفا و بلیدا واقع در جنوب لبنان خبر می‌دهند، رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند که در پی حملات موشکی حزب الله به شهرک مرگلیوت و مسکاو عام در صبع الجلیل، آژیرهای خطر در این شهر به صدا درآمدند.

شهرک الغجر در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز هدف حملات موشکی حزب الله قرار گرفت و صدای آژیرهای خطر در این شهر به صدا درآمد.

