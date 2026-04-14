در واکنش به نقض آتش بس؛ حملات کوبنده حزب الله به نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به نقض آتش بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملات متوالی آن به روستاهای جنوب لبنان و پایبند نبودن این رژیم به آتش بس، رزمندگان مقاومت مرکز تجمع نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در جنوب لبنان هدف حمله موشکی قرار دادند.

در بیانیه دیگری حزب الله از هدف قرار دادن پادگان لیمان در شمال شهرک نهاریا با چند پهپاد خبر داد و اعلام کرد که این حملات مادامی که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد، تداوم خواهد داشت.

همزمان منابع اسرائیلی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در المطله در الجلیل علیا به دنبال رصد پهپاد از لبنان خبر دادند.

حزب الله همچنین در شهرک البیاضه با موشک توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. همچنین مقاومت با پهپاد نیز کفرجلعادی و اتاق مدیریت آتش ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.