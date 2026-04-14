عون: حمله اسرائیل فاجعه بزرگی در لبنان ایجاد کرده است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی تاکید کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور که به آواره شدن بیش از یک میلیون لبنانی منجر شده، فاجعه انسانی بزرگی را در این کشور ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد که لبنان نیازمند کمک‌های انسانی فوری است و پیامدهای آوارگی مردم، حتی بعد از آتش بس نیز بسیار عمیق خواهد بود.

این اظهارات در جریان دیدار با برهم صالح، رئیس جمهور سابق عراق و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) صورت گرفت و صالح در این دیدار توضیح داد که سفرش به لبنان برای تأیید پیام همبستگی و حمایت از مردم و دولت لبنان در این شرایط دشوار است.

وی خاطرنشان کرد که از نزدیک شاهد حجم ویرانی در بیروت و رنج غیرنظامیان بوده است. وی افزود: در دیدار با عون، بر حمایت جامعه بین‌المللی و کمیساریای عالی پناهندگان از لبنان و مشارکت ما با دولت برای کمک به آوارگان تأکید کردیم. همچنین بر لزوم بسیج حمایت بین‌المللی برای رفع نیازهای فزاینده انسانی تأکید کردیم.

صالح توضیح داد که کمک‌های بشردوستانه ضروری است، اما راه‌حل اساسی، در پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلح پایدار است.