۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

جدیدترین موضع گیری ماکرون درباره تحولات منطقه

رئیس جمهور فرانسه به موضع گیری درباره تحولات منطقه پرداخت و خواستار از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی نوشت: در تماس تلفنی با رئیسان جمهوری ایران و آمریکا خواستار از سرگیری مذاکرات در اسلام آباد شدم.

وی افزود که در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار از سرگیری مذاکرات متوقف شده در اسلام آباد، رفع سوء تفاهم‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌های جدید شده است.

رئیس جمهوری فرانسه افزود: من خواستار از سرگیری مذاکرات متوقف شده در اسلام آباد، رفع سوءتفاهم‌ها و اجتناب از هرگونه تشدید بیشتر اوضاع شدم. به ویژه، ضروری است که آتش‌بس توسط همه طرف‌ها به شدت رعایت شود و لبنان را نیز شامل شود.

