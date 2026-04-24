به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه در سخنانی با انتقاد از سیاستهای آمریکا نسبت به اروپا تأکید کرد که راهبردهای واشنگتن بر پایه منافع اروپاییان طراحی نشده است.
وی تصریح کرد: «باید درباره راهبرد آمریکاییها صریح و شفاف باشیم؛ مسئله فقط به شخصیت یا رفتار دونالد ترامپ مربوط نمیشود، بلکه اساساً راهبردهای آمریکا منافع اروپا را در مرکز توجه خود قرار نمیدهند.»
وی افزود: «هرچند آمریکا ممکن است متحد برخی کشورها باشد، اما این اتحاد تضمینشده نیست و هیچکس از میزان واقعی اعتماد و پایبندی واشنگتن به متحدان خود اطمینان ندارد.»
رئیسجمهور فرانسه همچنین این مقطع زمانی را «لحظهای مهم و حساس» توصیف کرد و گفت: «نباید اهمیت شرایط کنونی را دستکم گرفت، زیرا امروز چندین کشور از جمله آمریکا در برابر اروپا قرار گرفتهاند؛ وقت آن رسیده است که بیدار شویم و واقعیتها را درک کنیم.»
ماکرون پیشتر نیز بارها در سخنرانیها و مصاحبههای خود ضمن انتقاد از سیاستهای آمریکا، خواستار تقویت استقلال راهبردی اتحادیه اروپا در برابر مداخلات واشنگتن شده بود.
نظر شما