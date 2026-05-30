فرانسه: راهبرد امنیتی پاریس مستقل از آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کاترین ووترین، وزیر نیروهای مسلح فرانسه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که راهبرد امنیتی این کشور بیش از ۶۰ سال است که بر اساس حاکمیت ملی، بازدارندگی هسته‌ ای و قابلیت‌ های نظامی متعارف بنا شده است.

وزیر نیروهای مسلح فرانسه در این خصوص ادامه داد که پاریس برای دفاع از خود به آمریکا متکی نیست.

کاترین ووترین، این اظهارات را در مجمع امنیتی شانگری-لا در سنگاپور بیان کرد.

وی گفت که رویکرد فرانسه همچنان بر «دو ستون»، زرادخانه هسته‌ای و نیروهای مسلح آن، استوار است و خاطرنشان کرد که این کشور در دهه گذشته بودجه دفاعی خود را دو برابر کرده است.

این مقام پاریس اضافه کرد که سیاست دفاعی فرانسه فراتر از واشنگتن است.